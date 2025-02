Manca meno di un mese al grande ritorno di Enrico Brignano a Catania: oltre 6.000 biglietti già venduti e ultimi posti disponibili per assistere a “I 7 re di Roma”! Il celebre spettacolo andrà in scena al Teatro Metropolitan per quattro imperdibili appuntamenti: 22, 23, 25 e 26 marzo 2025.

Prodotto da Vivo Concerti e promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, “I 7 re di Roma” è lo storico spettacolo scritto da Gigi Magni e musicato da Nicola Piovani. Enrico Brignano lo ripropone con un adattamento che bilancia tradizione e modernità, rispettoso dell’originale ma in sintonia con il pubblico di oggi. Un viaggio tra passato e presente che, attraverso travestimenti, canzoni e balli, racconta la storia dei sette mitici re che fondarono Roma, regalando al pubblico momenti di grande spettacolo e riflessione.



«Mi hanno ispirato i miei figli di 7 e 3 anni – ha dichiarato Brignano alla presentazione dello spettacolo a Roma – da un po’ di tempo racconto loro la favola di Roma, e spero davvero questa città continui ad essere una favola». Con questo spettacolo, Brignano rende omaggio anche al suo maestro, Luigi Proietti, con cui ha avuto l’onore di formarsi al Laboratorio di esercitazioni sceniche.

Sul palco, al fianco di Brignano, un cast straordinario composto da Pasquale Bertucci, Lallo Circosta, Giovanna D’Angi, Ludovica Di Donato, Michele Marra, Michele Mori, Ilaria Nestovito, Andrea Perrozzi, Andrea Pirolli, Emanuela Rei ed Elisabetta Tulli. Una compagnia giovane e brillante che darà vita a un racconto senza tempo, capace di far sorridere e riflettere, mostrando come l’ideale di libertà sia da sempre il cuore pulsante della storia dell’uomo.

I biglietti si possono acquistare online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati Sicilia Ticket.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.