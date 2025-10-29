Al via le candidature per la 7ª edizione di Young Women Empowerment Program, dedicato alle studentesse e alle Università del Mezzogiorno

Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare alla 7ª edizione di YEP – Young Women Empowerment Program, il percorso gratuito di mentoring promosso dalla Fondazione Ortygia Impresa Sociale, rivolto a studentesse universitarie del Sud Italia iscritte a corsi di laurea magistrale in discipline economiche e STEM.

C’è tempo fino al 6 novembre 2025 per candidarsi ed entrare a far parte di un percorso che in sei edizioni ha già coinvolto oltre 1000 donne.

Il programma, della durata di sei mesi, offre alle giovani studentesse la possibilità di essere affiancate da altrettante professioniste affermate in sessioni di mentoring individuali o di gruppo, con l’obiettivo di favorire la crescita personale e professionale delle partecipanti, rafforzare le loro ambizioni e orientarle nel passaggio dall’università al mondo del lavoro.





YEP nasce per colmare quella distanza, spesso invisibile, tra giovani talenti femminili del Sud e le opportunità professionali qualificate. Un divario fatto di stereotipi, mancanza di role model, reti informali inaccessibili e poca fiducia nel futuro.

Il programma di mentoring agisce con efficacia proprio lì dove il sistema formativo e quello lavorativo non arrivano: sulla consapevolezza, l’ambizione, il networking e la capacità di auto-promozione delle giovani donne.

A rendere unico YEP è il rapporto che si crea tra mentor e mentee: un dialogo intergenerazionale fatto di ascolto, confronto, fiducia. Una relazione che si sviluppa lungo sei mesi e cambia entrambe: chi accompagna e chi viene accompagnata.

Per questo, anche le professioniste interessate a diventare mentor possono aderire al programma e mettere a disposizione il proprio tempo e la propria esperienza per supportare le giovani donne nel loro percorso di crescita.





La valutazione d’impatto, condotta in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II e finanziata dal MUR nell’ambito del PNRR, è attualmente in corso e ha l’obiettivo di analizzare come il programma contribuisca alla crescita personale, accademica e professionale delle partecipanti.

«Con YEP coltiviamo il talento femminile dove spesso le opportunità sono più lontane. Il nostro obiettivo è offrire alle giovani donne del Sud strumenti per orientarsi, ambire e scegliere. Il mentoring, in questo senso, è il motore di una comunità capace di trasformare visioni in percorsi nuovi.» – dichiara Gini Dupasquier, Managing Director di Fondazione Ortygia.





Le studentesse selezionate potranno essere guidate da mentor di aziende partner nazionali e internazionali, accedere a workshop su soft skill, career coaching, employer branding, costruire un network professionale e intergenerazionale e partecipare a un’esperienza formativa riconosciuta a livello istituzionale.La partecipazione al programma può consentire di ottenere crediti formativi presso le Università aderenti.

I costi sono interamente sostenuti dalla Fondazione Ortygia e dalle aziende partner, che condividono l’impegno per la crescita del talento femminile nel Sud Italia. La partecipazione è quindi gratuita e riservata a candidate motivate, provenienti da 20 Atenei del Sud e iscritte a lauree magistrali in economia, scienze, matematica, statistica, ingegneria e tecnologie.

Le candidature come mentee sono aperte fino al 6 novembre 2025 attraverso il sito di progetto della Fondazione Ortygia: https://www.capitaleumanosud.it/yep. Per informazioni: info@ortygiabs.org

