Alessandra Schio insieme a tante e tanti giovani è parte di un nuovo interesse per la terra che si traduce spesso nella rinascita di piccole cantine che nel rispetto del nostro delicato ecosistema producono ottimi vini naturali

Mercoledì 13 dicembre a partire dalle 18,30 presso il Bar Pickwick di Via Alessandro Paternostro 49 a Palermo si terrà un incontro/degustazione con Alessandra Schio della Cantina Laselvaggia di Mazara del Vallo. Protagonista della serata sarà il vino naturale Meta, un catarratto in purezza affinato per nove mesi sulle fecce nobili.