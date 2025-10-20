Mercoledì assemblea dei lavoratori Newcoop logistica Conad, a Carini, con conferenza stampa

Palermo 20 ottobre 2025 – Mercoledì 22 ottobre, alle ore 12.30, davanti allo stabilimento Don Milani di Carini, si terrà un’assemblea dei lavoratori della Newcoop, azienda che gestisce la logistica per conto di Conad. All’iniziativa parteciperanno la Filt Cgil Palermo, la Filt Cgil Sicilia, la Cgil Palermo e la Cgil Sicilia.

Durante l’assemblea si svolgerà una conferenza stampa dedicata alla vertenza Newcoop, con la quale il sindacato intende richiamare l’attenzione sulle condizioni di lavoro, sulle incertezze occupazionali e sulla necessità di garantire piena applicazione dei diritti contrattuali e di sicurezza all’interno dell’appalto logistico Conad.

La Filt Cgil sottolinea che la situazione dei lavoratori Newcoop è emblematica delle criticità che attraversano il settore della logistica: “Chiediamo chiarezza e responsabilità da parte delle aziende committenti, affinché vengano tutelati i lavoratori che ogni giorno garantiscono il funzionamento della filiera distributiva”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.