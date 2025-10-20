Torna il MERKATU di Testa dell’Acqua: un incontro tra tradizione, creatività e comunità

Domenica 26 ottobre, dalle ore 10:00 alle 15:00, il borgo di Testa dell’Acqua (Noto) ospiterà l’ottava edizione del MERKATU, il mercatino autogestito e partecipato promosso dall’Associazione Culturale no profit Meraki Testa dell’Acqua.

Un appuntamento che nel tempo è diventato un punto di riferimento per chi cerca autenticità, relazioni e qualità, nel segno della condivisione e della valorizzazione del territorio ibleo.





In programma:

Prodotti alimentari di qualità e del territorio

Artigianato di qualità

Angolo seconda mano

Spazio libri

Spazio cultura

Laboratori di giocoleria a cura di Erica Monaco





Merkatinu: uno spazio dedicato a bambine e bambini, un piccolo progetto che propone partecipazione e autogestione

Scacchi: gioco libero organizzato dalla A.S.D. Scacchistica “Vincenzo Scollo”

Colonna sonora a cura di Radio Jolly

Ore 14:00 – Performance di ManoMouche





Cibo al Merkatu a cura di Bann Pane Libero & Manicò Cucina Itinerante. Inoltre, a Testa dell’Acqua potrete trovare il Jolly Bar, l’Antico Forno Carnemolla, e su prenotazione la Pizzeria Moby Dick, l’Azienda Agricola Zaiti Giovanni e Paola, Il Borgo di Giulia e Agriturismo Leone.

Il Merkatu si riconosce nei principi della propria Carta dei Valori, ispirata all’agroecologia e alla sostenibilità, alla tutela della biodiversità e alla giustizia sociale. È uno spazio libero e inclusivo che rifiuta ogni forma di discriminazione, sostiene la solidarietà e promuove la cultura come strumento di incontro e trasformazione.

Con la sua ottava edizione, il Merkatu si conferma un momento di incontro e scambio, dove tradizione, creatività e socialità si intrecciano nel cuore del borgo e della sua comunità.

Luogo: Testa Dell’Acqua, Sicilia, Italy, testa dell’acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.