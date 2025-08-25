Domenica 30 agosto, dalle ore 18:00 alle 23:00, l’Associazione Culturale no profit Meraki Testa dell’Acqua torna invita per il Merkatu serale, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del territorio, dell’artigianato e della cultura locale.

Un appuntamento aperto a tutti, pensato per celebrare le eccellenze del territorio e promuovere uno spirito di comunità.





Il programma della serata prevede:

Esposizione di prodotti genuini del territorio

Artigianato di qualità

Spazio seconda mano e libri





Area Arte e Cultura

Attività per bambini/e e ragazzi/e

Cibo e degustazioni a cura di Bann, Manico, Jolly Bar e Manicò cucina itinerante





Attività e spettacoli:

18:30 – Laboratorio di giocoleria (bambini fino ai 10 anni)

19:00 – Lettura di poesie di Paolo Marletta con accompagnamento musicale di Juergen Reiter (contrabbasso)

19:30 – Laboratorio di giocoleria (dai 10 anni in su)

20:30 – Workshop di tamburello con Andrea Chessari (su prenotazione)

22:00 – Concerto del Quartetto AreaSud

https://youtu.be/qdmtabtpbls

Il Merkatu si svolge ogni ultima domenica del mese a Testa dell’Acqua.

A partire da settembre tornerà nella sua formula diurna, dalle ore 10:00 alle 15:00.

Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, snc, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

