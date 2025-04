“La notizia secondo cui il governatore Schifani metterà a gara i termovalorizzatori per fare in modo che gli stessi possano essere realizzati è senz’altro positiva, ci permetterà di compiere un passo in avanti verso un vero e proprio cambiamento in positivo della Sicilia. Sarebbe il primo episodio degno di considerazione dopo tutta una serie di inerzie”. Parola di Salvo Liuzzo, esponente regionale del Partito Liberaldemocratico, consigliere comunale a Comiso, che saluta con favore questa svolta del governo isolano.





“Naturalmente – continua Liuzzo – sarà nostra cura vigilare affinché i contenuti della notizia possano realmente essere messi in atto. Non ci sono dubbi sul fatto che stiamo parlando di una decisione storica che dovrebbe, gradatamente, permetterci di superare il sistema penalizzante delle discariche, un sistema malato che ha condizionato in negativo la Sicilia degli ultimi 40 anni. Era necessario compiere una scelta coraggiosa che ci consentirà, almeno in questo ambito, di scorgere per il futuro un barlume di speranza. E’ una misura assolutamente utile per l’ambiente, visto che il sistema delle discariche inquina il sottosuolo. Una misura con cui supereremo un sistema che in molti casi è stato legato al malaffare e, per questo stesso motivo, la misura di cui parliamo dovrebbe rappresentare un avamposto di legalità nel contesto di un tema che, da questo punto di vista, è risultato sempre molto complicato”.

