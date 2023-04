Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, insieme con Alibaba.com e con l’università degli studi di Messina, organizza l’incontro “Alibaba.com Meet the Companies”. L’appuntamento è per domani, martedì 18 aprile, dalle 14.30 alle 16.30, presso il dipartimento di Economia dell’università di Messina nell’aula Magna 1 in via dei Verdi.

Il workshop servirà a fare il punto sulle prospettive del B2B digitale; le opportunità per le pmi su Alibaba.com; Alibaba.com Key Success Program e Alibaba.com strumenti per pubblicità online.

