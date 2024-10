Nasce il Premio “EsserCi”, una delle novità principali della seconda edizione di “EsserCi Festival. Il volontariato che c’è”, organizzato dal CESV con il Comune di Messina nei giorni 5 e 6 dicembre a Palazzo Zanca.

Il Premio “EsserCi” – a partecipazione gratuita – è istituito dal CESV Messina per celebrare, con un riconoscimento simbolico, le organizzazioni non profit di Messina e provincia che incarnano il valore della presenza attiva e solidale nella comunità, dei progetti, delle iniziative e delle attività che, con soluzioni innovative e concrete, migliorano la vita delle persone e rafforzano il benessere generale.

«Alla base del Premio – sottolinea Santi Mondello, presidente del CESV – c’è un concetto semplice, ma potente: esserci per gli altri, essere una forza positiva e proattiva all’interno della comunità. “Esserci” significa non solo riconoscere le sfide e i bisogni del nostro tempo, ma anche rispondere con dedizione, empatia e creatività, lavorando instancabilmente per costruire un futuro migliore per tutti».

I progetti premiati con il Premio “EsserCi” – conclude Mondello – sono «quelli che, attraverso la loro operosità, riescono a generare non solo risultati, ma nuove opportunità, stimolando la partecipazione e rafforzando il tessuto sociale. Con il Premio “EsserCi”, il CESV vuole riconoscere e valorizzare quelle realtà che si fanno carico delle sfide della comunità, che mettono al centro le persone e che, con il loro esempio, generano un cambiamento».

Le candidature si aprono oggi mercoledì 2 ottobre e si chiuderanno domenica 3 novembre. Ogni cittadino può proporre la candidatura di un ente non profit dell’area metropolitana di Messina, che negli ultimi due anni abbiano realizzato un progetto di grande impatto sociale (come indicato nel regolamento del Premio scaricabile a questo link: http://premioesserci.cesvmessina.org/wp-content/uploads/Regolamento-Premio-Esserci-01-10-2024.pdf).

Le candidature dovranno essere inviate tramite il portale dedicato (premioesserci.cesvmessina.org/) compilando il modulo di segnalazione con la descrizione del progetto, dei risultati raggiunti e dell’impatto generato. Il CESV Messina ETS esaminerà tutte le candidature ricevute, verificando l’autenticità e la coerenza con i requisiti previsti.

Il Premio prevede sette categorie distinte: Salute e Ricerca (Iniziative volte a migliorare il benessere fisico e mentale delle persone o che promuovono la ricerca scientifica); Arte, Cultura e Spettacolo (Iniziative che stimolano la creatività, la partecipazione culturale e la promozione del patrimonio artistico); Diritti e Inclusione (Iniziative promuovono i diritti umani, l’inclusione sociale e l’uguaglianza); Giovani e Futuro (Iniziative rivolte a supportare i giovani, il loro attivismo civico, la loro formazione, occupabilità e protagonismo); Ambiente e Natura (Iniziative che si concentrano sulla tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità); Sport e Benessere (Iniziative che incoraggiano la pratica sportiva e stili di vita salutari); Invecchiamento Attivo / Solidarietà Intergenerazionale (Iniziative che promuovono il dialogo e la collaborazione tra generazioni, o che migliorano la qualità della vita degli anziani).

La votazione sarà online, si aprirà lunedì 11 novembre e si chiuderà domenica 17 novembre. Potranno votare tutti coloro che si registreranno alla piattaforma dedicata. Ciascuna persona registrata potrà votare un progetto per ogni categoria in concorso e quindi esprimere un totale di 7 voti, uno per ciascuna categoria.

I vincitori – che saranno determinati dal numero di voti ricevuti per ciascuna categoria – verranno annunciati e premiati nel corso di un evento dedicato, all’interno di “EsserCi Festival”, il 6 dicembre. Le realtà premiate riceveranno un riconoscimento ufficiale dal CESV Messina.





Luogo: CESV Messina, via Salita Cappuccini , 31, MESSINA, MESSINA, SICILIA

