L’Avv. Ninni Petrella è stato nominato Vice Coordinatore Provinciale per Messina Città, del Partito Noi Moderati. Già Presidente del Movimento Politico Culturale “Partiamo da Qui”, questa nomina segna un passo significativo nel rafforzamento della presenza politica moderata e liberale nel territorio messinese. Una figura chiave, quella dell’Avv. Petrella, capace di unire i principi che ispirano tanto “Partiamo da Qui” quanto “Noi Moderati”.

La nomina è stata ufficializzata dall’On. Saverio Romano, in occasione del congresso provinciale di Messina, durante la quale sono state annunciate altre designazioni, tra cui Roberto Corona riconfermato coordinatore provinciale.

Va specificato che il Movimento “Partiamo da Qui” promuove una politica partecipativa, inclusiva e vicina ai cittadini, soprattutto ai giovani, senza perdere di vista le generazioni precedenti, quelle che hanno saputo fare la storia della buona politica. Caratteristiche dimostrate con le attività svolte sul campo dai diversi circoli territoriali, già dalla costituzione.

La nomina dell’Avv. Ninni Petrella a Vice Coordinatore Provinciale per Messina Città, del Partito Noi Moderati, è stata accolta positivamente sia all’interno del suo Movimento, sia nel panorama politico locale. Oltre all’indiscusso impegno sul territorio, la nomina rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto da tempo nella costruzione di un dialogo tra istituzioni e società civile, e al tempo stesso un’opportunità per rafforzare l’organizzazione territoriale del partito.

Presente al Congresso anche il Coordinatore Giovanile di “Partiamo da Qui”

