La Sicilia celebra un risultato di portata storica: Messina è la prima Città metropolitana d’Italia a ottenere la “Bandiera Blu”, riconoscimento internazionale che premia l’eccellenza ambientale, la qualità delle acque e i servizi turistici sostenibili.

Un traguardo che conferma l’impegno dell’Isola verso la valorizzazione del proprio patrimonio costiero e ambientale.

“La conquista della “Bandiera Blu” da parte di Messina, prima Città metropolitana d’Italia a ottenere questo prestigioso riconoscimento, è motivo di grande orgoglio per la Sicilia – sottolinea il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la classifica realizzata dalla Fee, la Foundation for environmental education – Un plauso va al sindaco Federico Basile ma anche agli altri 13 primi cittadini i cui Comuni dell’Isola hanno raggiunto questo straordinario risultato, segno di impegno e visione nella tutela del territorio e nella promozione di un turismo sostenibile. Le spiagge siciliane premiate sono tra le più belle del Paese, simbolo di eccellenza ambientale e qualità dell’accoglienza. Dispiace per le località non riconfermate, ma sono certo che il prossimo anno sapranno risalire. La Regione continuerà a sostenere con forza chi investe in sostenibilità e sviluppo responsabile. La Bandiera Blu è un traguardo, ma anche un punto di partenza verso un futuro sempre più verde e competitivo”.





