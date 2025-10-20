Domenica prossima, 26 ottobre, alle ore 18, presso la libreria Mondadori Bookstore di Via Consolato del Mare a Messina, verrà presentato il libro d’arte in mostra “Sancta Sanctorum e i suoi de-voti”, di MiraKerning e NinaBodoni, ovvero, Mirella Migliorato e Antonella Bambino. Assieme alle autrici, interverranno alla presentazione l’avvocata Carmen Currò e il regista – autore Salvo Presti. Le illustrazioni saranno in mostra fino al 1° novembre in libreria dove sarà possibile acquistare i relativi articoli di merchandising.





L’opera, nata su progetto del Caracal artstudio, condotto dalle autrici, è frutto di un’idea ricercata e originale, creativa ed eccentrica. I soggetti, elaborati da un’osservazione arguta, con testo a fianco, attraverso elementi e simboli scelti ad hoc, contengono messaggi di vita quotidiana dai significati condivisi e singolari: anche certa “devozione” è soggetta ad update dettati da istanze ed esigenze di oggi, in cui ciascun lettore può riconoscere i volti della società. Il volume in mostra è la carrellata di una schiera di Santi e Beati in versione contemporanea, illustrata con ironia. Una sorta di sancta sanctorum che, attraverso inediti “santini”, elabora una denuncia ai nuovi referenti mistici.





Qui i fedeli sono rimpiazzati dai followers dal like facile. I vecchi culti sono sostituiti dai nuovi Santi-media, a cui, inevitabilmente, ci rivolgiamo per ottenere agognati benefici effimeri. Protagonisti quei Santi-media che diventano lo spaccato della società odierna, volta a soddisfare il proprio ego, figlio legittimo e legittimato, dei social media. Con questo oggetto-libro si vuole dare forma visiva (e non solo) al tema della imprescindibile relazione tra Arte e società. Relazione che da sempre, accompagna le generazioni, utilizzando i tic, l’ironia e lo sberleffo.

Luogo: libreria Mondadori Bookstore, via Consolato del mare, 35, MESSINA

