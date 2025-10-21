Premiato dal Gambero Rosso come miglior ristorante per rapporto qualità/prezzo e, nello stesso giorno, riconfermata la prestigiosa Chiocciola Slow Food

Una giornata da ricordare per Casa e Putia, il ristorante messinese che il 20 ottobre ha conquistato due importanti riconoscimenti nazionali: il premio del Gambero Rosso come miglior ristorante per il rapporto qualità/prezzo e, nello stesso giorno, la riconferma della Chiocciola Slow Food, simbolo delle osterie che meglio incarnano i valori del “buono, pulito e giusto”.

La Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso ha inserito Casa e Putia tra i migliori locali d’Italia per il rapporto qualità/prezzo, una categoria sempre più significativa in un periodo segnato dall’aumento dei costi e dal caro vita. Il riconoscimento celebra quei ristoranti capaci di offrire esperienze gastronomiche complete — dall’accoglienza alla carta dei vini — con menu degustazione o proposte alla carta di grande valore senza pesare sul portafoglio. Una “bella sorpresa” tra le new entry dell’edizione 2026, che conferma l’attenzione del locale messinese alla qualità accessibile e alla coerenza del suo progetto.





Nello stesso giorno, a Torino, Casa e Putia ha visto anche la riconferma della Chiocciola Slow Food, già assegnata per la prima volta nel 2023. Il riconoscimento arriva con la presentazione della nuova edizione della Guida Osterie d’Italia 2026, giunta quest’anno alla sua trentaseiesima edizione, lo storico sussidiario del mangiare e bere all’italiana che racconta la ristorazione più autentica e territoriale del Paese. La Chiocciola, simbolo delle osterie che meglio incarnano i valori del “buono, pulito e giusto”, conferma Casa e Putia come punto di riferimento per una ristorazione sostenibile e profondamente legata alla terra e al mare di Sicilia.





«Siamo orgogliosi e felici di questi riconoscimenti che, per noi, non sono solo premi ma la conferma di un lavoro portato avanti con coerenza, ostinazione e tanta passione fin dal primo giorno – racconta Adriana Sirone, socia fondatrice di Casa e Putia insieme a Nino, Andrea e Marcello –. Un grazie sincero va ai nostri collaboratori, ai fornitori, ai contadini, ai pescatori, ai vignaioli: veri custodi della biodiversità che difendiamo ogni giorno. Siamo particolarmente grati al Gambero Rosso per aver riconosciuto in Casa e Putia il miglior rapporto qualità-prezzo: un giudizio che accogliamo con orgoglio ma anche con senso di responsabilità. Per noi qualità al giusto prezzo significa rispetto – per chi produce, per chi trasforma, per chi serve e per chi consuma –; significa sostenibilità, economica, sociale e ambientale; significa futuro: non un premio a ciò che siamo o che siamo stati, ma un invito a pensare a ciò che saremo!»

Due riconoscimenti che consolidano il ruolo di Casa e Putia come ambasciatore di una cucina radicata nel territorio ma capace di parlare un linguaggio contemporaneo, dove ogni piatto diventa racconto, memoria e gesto quotidiano di resistenza culturale.

A Messina, da oggi, c’è un motivo in più per sedersi a tavola da Casa e Putia.

