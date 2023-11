Appuntamento istituzionale, giorno 28 novembre 2023, dalle ore 15 in Sala Tatarella (Camera dei Deputati, Roma) per METE, che con il Patrocinio di Federfarma, Farmaciste Insieme ed OIDUR, discuterà il Panel: ‘Educazione e Consapevolezza al Sexting. Stop al Revenge Porn’. Interverranno per i saluti istituzionali: On. Eugenia Roccella (Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità), On. Carolina Varchi (Segretario di Presidenza – Camera dei Deputati) e Roberto Tobia (Segretario Nazionale Federfarma). Panel: Angela Margiotta (Presidente Nazionale ‘Farmaciste Insieme’), Sara Baresi (Direttrice Generale OIDUR – Osservatorio Internazionale Diritti Umani e Ricerca), Antonio Votino (Presidente CE.S.MA.L.) e Monica Manzone (Avvocato del Foro di Palermo). Modera: Giorgia Butera (Presidente METE). La Conferenza beneficia del supporto di: CESMAL (Centro Studi del Management e del Lavoro, presieduto dal Prof Antonio Votino), il MIG (Movimento Italiano per la Gentilezza), Rosa Iudici – Empowerment Femminile, Global Media and Cultural Democracy, Scuola Cinema e l’Osservatorio Nazionale contro il Sexting ed il Revenge Porn. La comunicazione grafica è a cura di Silvia Amato Petragnani.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.