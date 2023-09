METE, Organizzazione presieduta da Giorgia Butera (Difensore dei Diritti Umani Nazionali ed Internazionali), presenta giorno 8 settembre 2023 il ‘Legal Empowerment Movement’ (LEM) in aiuto alle Donne, nell’ambito del Progetto Europeo ‘SUI GENERIS SCHOOL’. ‘To empower parent women to fight gender-based violence’ per responsabilizzare le donne madri a combattere la violenza di genere.

‘Il Project: 101049725 è promosso dal CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud (capofila del progetto) e realizzato nell’ambito del Programma Europeo CERV-2021-DAPHNE – dice Giorgia Butera – in partenariato, tra gli altri, con la nostra Organizzazione. Il Legal Empowerment è uno strumento già appartentente a METE, dove attraverso i nostri avvocati di fiducia aiutiamo le donne nell’affrontare percorsi dolorosi con l’obiettivo di affermare la propria vita, lontana da abusi di vario genere. Offrendo loro, ogni strumento di tutela. Il LEM, consente di portare nelle sedi istituzionali opportune, i nostri interventi giuridici. Il lavoro viene svolto sia in ambito nazionale sia nazionale.

La Agenda di METE per SGS si intitola ‘Donne che Aiutano altre Donne’, ed è dedicata ad Angela Ferrara, la ‘poetessa gentile’, nostra amica”. La Ferrara è stata uccisa dal marito in Basilicata, in provincia di Matera, nel 2018, davanti alla scuola elementare dove era da poco entrato il figlio di sette anni.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.