È tutto pronto per l’ultimo appuntamento della stagione teatrale presentata dall’associazione “Sotto il Tocco” con la commedia esilarante “Mi è scappato il morto”. Tre gli appuntamenti al Teatro di via Ravanusa, 18 a San Giovanni La Punta. Si inizia sabato 24 maggio alle ore 20,30 e si continua con domenica 25 maggio alle ore 18 e domenica 1° giugno alle ore 18.





Tre appuntamenti con la commedia di Andrea Bizzarri e la regia di Michele Russo e Luca Parisi, che hanno saputo orchestrare un cast di talento composto da Luca Coco, Orazio Marletta, Rachele Patanè e lo stesso Luca Parisi. La vicenda si svolge in un appartamento dall’atmosfera equivoca, noto per i suoi incontri galanti. Nico, il proprietario di questo singolare alcova d’amore, sta mostrando all’uomo che sta per incontrare la fascinosa Emilie le peculiarità e gli spazi dell’abitazione. Il tour sembra volgere al termine quando Nico si accorge di essere rimasto solo. Tornando sui suoi passi, fa una scoperta del tutto inaspettata e decisamente sconcertante: l’uomo giace a terra, apparentemente privo di vita! Prima ancora che Nico possa chiedere aiuto al suo amico Boris, il suono del campanello irrompe sulla scena: è Emilie, pronta per un intenso fine settimana di passione.





Come sottolineato nelle note di regia, gli attori si dimostrano “all’altezza della ‘fatica’ che un intrigo di tal genere richiede: commedianti di gran talento, capaci di mantenere per tutta la durata dello spettacolo la sincronia e l’armonia dei movimenti coreuticamente portati in scena, creando una catena umana di farseschi gesti, azioni e parole, l’uno dipendente dall’altro, senza mai far segni fuori dalle righe, tale da ricordare l’euritmia del cinema muto chapliniano.” Preparatevi a serate all’insegna del divertimento e delle risate incontenibili. “Ridere è un’altra questione seria, e con tutta la serietà richiesta, è impossibile smettere assistendo a “Mi è scappato il morto””. Non perdete l’occasione di assistere all’ultimo, esilarante atto della stagione teatrale dell’associazione Sotto il Tocco. Una colorata e moderna scenografia curata da Salvino Scirè fa da collante al ritmato lavoro teatrale, reso ancora più affascinante dal gioco di luci e dal ritmo musicale curato da Michele Oliveri.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.