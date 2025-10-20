La sua storia profuma di sogni che diventano strada. Morena Prestigiacomo, undici anni, palermitana, torna a vivere la magia del set cinematografico. Dopo il suo sorprendente debutto con Michele Placido, la giovane attrice è stata nuovamente scelta dal regista per la miniserie “Il giudice e i suoi assassini”, ispirata alla vita del magistrato Rosario Livatino. La produzione arriverà su Rai 1 nel 2026, e segna per Morena una tappa importante di un percorso che cresce insieme a lei.

La chiamata è arrivata direttamente da Placido, che l’aveva inserita nel suo precedente progetto. Un gesto che parla più di mille parole: Morena ha lasciato il segno, con quella spontaneità che sa rendere ogni scena autentica. Il ruolo che interpreterà è ancora riservato, ma si sa che vestirà i panni di una bambina, una figura delicata e intensa al tempo stesso, perfettamente nelle corde della giovanissima attrice.





Nel frattempo la vita di Morena scorre tra scuola, danza e lezioni di recitazione. Chi la conosce racconta di una bambina curiosa, caparbia e sempre sorridente, capace di vivere ogni esperienza come un gioco serio, di quelli che formano davvero.

La danza è il suo primo grande amore: ha iniziato a ballare a tre anni e da allora non ha più smesso. Studia classico e contemporaneo, e spesso racconta che la danza le ha insegnato la disciplina, la pazienza e la forza di credere in se stessa. Prende anche le lezioni di recitazione, convinta che l’impegno quotidiano sia la chiave per crescere e migliorarsi.

Morena è ambiziosa e guarda già avanti: sogna un giorno di interpretare una ballerina in un film, unendo le sue due passioni in un’unica emozione.

La sua è una storia fatta di talento, ma anche di dedizione e costanza. E Palermo la guarda con orgoglio: Morena rappresenta una nuova generazione di giovani artisti siciliani che crescono tra studio, arte e sogni, portando con sé il calore e la luce della loro terra.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.