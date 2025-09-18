“L’approvazione della delibera per la Linea Pilota dei microchip a Catania è una notizia che accogliamo con grande soddisfazione. Parliamo di un progetto strategico per l’Italia e per l’Europa che, insieme ai progetti di STMicroelectronics, rafforza la vocazione tecnologica dell’Etna Valley e valorizza il ruolo del territorio in un settore decisivo come quello dei semiconduttori. Un’iniziativa di questa portata deve tradursi non solo in innovazione e attrazione di investimenti, ma anche in opportunità occupazionali concrete e di qualità per i lavoratori e per i giovani che vogliono costruire qui il proprio futuro”.

