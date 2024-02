La Presidente del Movimento italiano per la Gentilezza, Natalia Re, in occasione della giornata mondiale dei “calzini spaiati”, nata per sensibilizzare sulla diversità, ha insignito come Ambasciatore della Gentilezza Francesco Pannofino, doppiatore, attore e narratore di audiolibri dalla grande sensibilità. “Siamo felici – ha detto la Re – di avere anche Pannofino tra i nostri ambasciatori per la Gentilezza, sezione cultura e spettacolo, insieme a Mariagrazia Cucinotta, Gaetano Aronica e Stefania Auci. Un riconoscimento doveroso che abbiamo pensato di concedergli per aver contribuito, come protagonista della commedia “Mine Vaganti”, a lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione contro il pregiudizio omofobo che ha scosso tante coscienze e ha aiutato, come ci ha riferito lo stesso attore, tanti genitori di figli con differenti orientamenti sessuali. Non potevamo scegliere – conclude Re- giornata migliore, oggi infatti è la giornata dedicata ai “calzini spaiati” che sensibilizza sul tema della diversità, che è una delle priorità del Mig”.



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.