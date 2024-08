Un fine settimana ricco di risultati per la scuderia RO racing. Il sodalizio siciliano, con Saverio Miglionico, ha trionfato alla quindicesima Coppa Città di Montesano, con Mimmo Guagliardo e Luigi Zampaglione, si è imposto in pista al Mugello e con altri suoi portacolori, si è distinto sia alla Coppa Sila sia allo Slalom Quota Mille.



Il ritorno alle competizioni dopo la pausa vacanziera è stato per i colori della scuderia RO racing, molto positivo. Non pochi sono stati i risultati soddisfacenti che sono giunti dai campi di gara.

Saverio Miglionico, tornato alla guida della sua Radical Suzuki SR4, che tante soddisfazioni gli ha regalato nelle scorse annate agonistiche, si è subito imposto alla quindicesima edizione dello slalom Città di Montesano. Il pilota lucano, nella gara valida per il Trofeo d’Italia Slalom girone sud, ha annichilito il resto della compagine e si è cinto il capo con un nuovo alloro trionfale.

In pista, al circuito del Mugello nel weekend Aci Racing, Mimmo Guagliardo e Luigi Zampaglione, a bordo di una Porsche 911 RSR, hanno vinto a mani basse il Secondo Raggruppamento e sono saliti sul terzo gradino del podio della classifica generale. Nella stessa gara, quarta piazza nel Quarto Raggruppamento per la Opel Kadett GSI Gruppo A, condotta da Marcello e Angelo Monti.

Alla quarantatreesima Coppa Sila, una delle cronoscalate più longeve del panorama delle salite italiane, valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna, il padrone di casa Gabry Driver ha piazzato la sua Ferrari 458 Evo Gt Cup all’ottavo posto della classifica generale e al primo di Gruppo. Nella stessa gara successo di Gruppo e classe per la Seat Leon, condotta da Antonino La Torre e per la Peugeot 106, portata in gara da Davide Gravina.

In Sicilia, allo Slalom Quota Mille, nuova prestazione maiuscola per Alessio Truscello che con la sua Peugeot 106 ha vinto sia il Gruppo A sia la classe A1400.

