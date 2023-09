MIGRANTI, VISITA DI MATTARELLA E STEINMEIER IN SICILIA

ANCI SICILIA: “IMPORTANTE IL RUOLO DELLA RETE SAI”

“In una fase in cui i comuni siciliani sono ancora una volta in prima linea nell’emergenza derivante da un significativo afflusso di migranti, la visita del Capo dello Stato a Piazza Armerina ci consente di evidenziare l’impegno delle amministrazioni comunali dell’Isola in tema di accoglienza e integrazione attraverso i centri SAI che hanno reso compatibile la presenza dei migranti all’interno delle comunità locali”.

Lo hanno detto Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia, dopo la visita in Sicilia del Presidente Mattarella e del presidente tedesco Steinmeier che proprio oggi a Piazza Armerina hanno incontrato i migranti .

