Organizzata dall’’UCIIM “Maria Cernuto”, sabato 22 novembre, alle ore 17:00, il convegno a Palazzo D’Amico dal titolo “Speranza e resilienza: luci e radici per affrontare le sfide” organizzato dall’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi.) che opera nel mondo della scuola e dell’educazione, in collaborazione dell’amministrazione comunale di Milazzo.

L’organizzazione, fondata da Gesualdo NOSENGO (1906-1968) e primo presidente nazionale , una delle figure eminenti della pedagogia italiana d’ispirazione cristiana del secolo scorso, ma non è stato solo un pedagogista. È stato il fondatore e il primo presidente dell’UCIIM e Cesarina Checcacci, nata a Firenze il 26 aprile 1921, laureata in lettere classiche all’Università di Firenze, ha partecipato con Gesualdo Nosengo alla fondazione dell’UCIIM, condividendo l’impegno di ricostruzione della scuola e della sua riforma in prospettiva personalistica e comunitaria. Insegnante nella scuola media, di questa associazione è stata, con Nosengo, segretaria centrale dall’inizio degli anni ’50 al 1968; vicepresidente con Aldo Agazzi, fino al 1974.





Svolge attività di formazione per il personale scolastico, si occupa di rinnovare la scuola e si impegna a promuovere ideali come quelli legati alla scuola e alla democrazia, nel rispetto di un autentico pluralismo. Mira a raggiungere l’obiettivo di rinnovare la scuola dal purno di vista morale, religiosa e civile.

L’associazione aderisce a diverse consulte e iniziative di coordinamento ecclesiale, come la Consulta della Pastorale Scolastica della CEI. Presidente dell’associazione nella nostra città è la prof.ssa Loredana Stagno, vice presidente è la prof.ssa Catetina Nicosia, già Dirigente Scolastico del Liceo Classico G.B. Impallomeni.

Dopo i saluti istituzionali interverranno padre Miguel Puig Cavallé, filosofo e teologo, Loredana Stagno, presidente UCIIM Milazzo e Caterina Nicosia, vicepresidente UCIIM Milazzo.

Luogo: Palazzo D’Amico -, Via Maina Garibaldi , MILAZZO, MESSINA, SICILIA

