“Sostieni il progetto del primo equipaggio tutto siciliano che porterà il nome della Sicilia attraverso l’Atlantico in una delle regate più affascinanti e dure del circuito Mini 6.50”.





Il sogno di Ingo Ravazzolo e Davide Foti di qualificarsi e affrontare la Mini Transat 2025 con l’imbarcazione BPI607 Parallelo38 ha bisogno di un sostegno economico: per questo i due ‘ministi’ hanno lanciato da Milazzo una raccolta fondi su GoFundMe.





“La Mini Transat – spiegano – è una regata di oltre 4.000 miglia in Atlantico da percorrere in solitario e senza assistenza ma soprattutto con barche lunghe appena 6,50 metri, un sogno per tanti skipper che scelgono la via del professionismo”.





“La sfida – proseguono – non è solo legata alle esigue dimensioni della barca ma anche alla minimale attrezzatura consentita, condizione che esalta ancor più le abilità tecniche e strategiche dello skipper”.





“Ci saranno momenti difficili d’affrontare a terra, nel Mediterraneo durante le qualifiche e nell’Atlantico durante la Mini Transat”, continuano.





“Vuoi aiutarci – concludono – a sostenere il nostro ‘Mini sogno’? Per ringraziare chiunque voglia farlo scriveremo il Nome e Cognome di ogni nostro sostenitore sulla barca”.





La raccolta fondi è attiva al link https://www.gofundme.com/f/aiutaci-a-realizzare-un-minisogno-tutto-siciliano





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.