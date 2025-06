Militello in Val di Catania riceve la targa ufficiale per la vittoria come “Borgo dei borghi” 2025, dopo aver sbaragliato al voto popolare la concorrenza degli altri 20 borghi partecipanti.

La cerimonia, avvenuta nel Palazzo di Città e presieduta dal sindaco Giovanni Burtone che ha ricevuto il riconoscimento, ha segnato un momento di grande partecipazione da parte della popolazione anche in questa occasione ed è stato allietato da intermezzi musicali a cura di M° Antonella Mazza al Pianoforte, M° Daniele Purpua al Violino e M° Nancy Bruna all’Accordino; voce ed esibizione dei «Tamburelli di Militello».

Agli abitanti di Militello e ai giovani delle associazioni locali, infatti, va il grande merito di aver creato una mobilitazione virale per la conquista del titolo attraverso l’invito a sostenere il proprio borgo con il televoto su tutte le piattaforme social.

L’Associazione dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia presente all’evento.

La dichiarazione del coordinatore Giansiracusa

Alla cerimonia odierna era presente anche il coordinatore della rete regionale dei borghi, il sindaco di Ferla (SR) Michelangelo Giansiracusa nella veste anche di neo-eletto presidente del Libero Consorzio di Siracusa a sottolineare l’importanza della pianificazione degli enti di area vasta, che ha dichiarato: «Quella di Militello in Val di Catania è la sesta vittoria per uno dei nostri borghi. Un risultato di cui siamo fieri e orgogliosi e che testimonia la grande attrattività dei nostri territori. E del ruolo che i borghi svolgono come leva per il turismo nella nostra regione. La rete ha sostenuto con forza la candidatura di Militello e la presenza dei sindaci Alessandro Caiazzo di Buccheri (SR), Salvatore Gallo di Palazzolo Acreide (SR), Daniele La Paglia di Calascibetta (EN), Gino Bertolami di Novara di Sicilia (ME), Concetta Giaquinta di Monterosso Almo (RG), Maria Concetta Greco di Agira (EN), Salvo Castiglia di Sperlinga (EN) e Pietro Macaluso di Petralia Soprana (PA), Luigi Iuppa di Geraci Siculo (PA) e Piero Capizzi di Calascibetta (EN) ne è la prova. Continueremo il lavoro di valorizzazione e promozione dei nostri borghi, con ancora più entusiasmo e progettualità».

La dichiarazione di Pippo Simone, Vicepresidente nazionale dell’Associazione

«Come Vicepresidente, oggi, porto a Militello in Val di Catania il sostegno del direttivo nazionale che sta facendo un importante lavoro sinergico per la promozione dei nostri borghi. Siamo convinti che la pianificazione delle attività turistiche e culturali, possa essere un modo costruttivo per accrescere la visibilità di questi luoghi, preziosi non solo per il loro patrimonio paesaggistico e culturale, ma anche per la grande organizzazione ed efficienza amministrativa. Un valore aggiunto imprescindibile e indispensabile per la crescita dell’economia e della comunità locale».

La dichiarazione del sindaco Giovanni Burtone

«Siamo felici di questo importante riconoscimento che, da sindaco di questa comunità, per me, ha un significato molto profondo perché – nei mesi precedenti la competizione televisiva – ho assistito a una grande attività di mobilitazione della comunità, segno dell’attaccamento al proprio territorio e del desiderio di raccontarne la bellezza e la straordinaria unicità. Siamo consapevoli che la visibilità è uno strumento importante per la valorizzazione di Militello in Val di Catania. Mi ha commosso, particolarmente, anche il sostegno dei militellesi all’estero che non hanno mancato di far sentire forte anche la loro presenza, seppur a distanza. Sintomo che le radici e il legame con la propria terra dura per sempre».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.