Sabato 17 maggio, la suggestiva sala vintage della Cantina Martinez di Marsala si è trasformata in un palcoscenico di musica e solidarietà grazie a Mimmo Locasciulli, che ha emozionato il pubblico con una tappa del suo tour “Dove lo sguardo si perde 2025”. L’evento, realizzato in collaborazione con il Quartetto Pessoa, ha avuto un obiettivo nobile: sostenere il progetto di istruzione “La Scuola della Speranza”, promosso dai Padri Comboniani nel Sud del Sudan.

Il progetto, guidato da Padre Mario Pellegrino, originario di Marsala e in missione da otto anni nel villaggio di Leer (Stato di Unity), punta a offrire un futuro educativo ai bambini e ai giovani della zona, tra asili, scuole e borse di studio per accedere all’università.

50 anni di carriera tra musica e impegno sociale

Il concerto si inserisce nelle celebrazioni per i 50 anni di carriera artistica di Locasciulli, suggellati dal nuovo album “Dove lo sguardo si perde” (etichetta HOBO, distribuito da ADA/Warner Music Italy), disponibile in digitale, CD e prossimamente anche in vinile. L’album raccoglie dodici brani storici rivisitati e un inedito, “L’amore dov’è”, che chiude anche la raccolta in una nuova versione eseguita insieme al Quartetto Pessoa.

Il videoclip del brano, online su YouTube, è una produzione Melunera Srl, con regia di Max Berio e fotografia di Sergio Defeudis. Degna di nota è l’utilizzo degli “strumenti del mare”, costruiti dai detenuti del carcere di Opera con il legno delle imbarcazioni dei migranti, un gesto simbolico che lega l’arte alla solidarietà e alla memoria.

Le prossime tappe del tour

Dopo l’esordio a Salerno e l’intensa serata di Marsala, il tour di Mimmo Locasciulli proseguirà con nuove date:

24 maggio a Lonate Ceppino (VA)

25 maggio a Padova, Teatro San Carlo

22 giugno a Pescara, Arena Porto Turistico

I concerti offriranno al pubblico un viaggio sonoro tra le canzoni più significative del repertorio dell’artista, accompagnate da riflessioni sull’amore, la vita e la partecipazione sociale.

Carlo Martinez, co-proprietario della Cantina Martinez, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Crediamo che la solidarietà sia un atto concreto di umanità, capace di generare cambiamento reale”. Nei prossimi giorni, i promotori invieranno ai partecipanti un resoconto delle donazioni raccolte, che saranno interamente devolute al progetto educativo.

Con questa iniziativa, Mimmo Locasciulli dimostra ancora una volta che la musica può essere uno strumento potente di consapevolezza e cambiamento, capace di unire cultura, memoria e speranza.









