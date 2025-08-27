Mineo è nel vivo dei solenni festeggiamenti patronali 2025 in onore di Santa Agrippina Vergine e Martire, Patrona della città. Le celebrazioni, che ogni anno uniscono l’intera comunità e richiamano devoti e visitatori, quest’anno scrivono una nuova pagina di storia: dopo circa cinquant’anni, il fercolo argenteo della Santa torna a percorrere le vie di Mineo sulle spalle dei devoti, grazie alla realizzazione di una nuova vara processionale voluta dal Circolo Santa Agrippina ODV.

In questi giorni, si respira un’atmosfera fatta di emozioni autentiche, quelle che si rinnovano di generazione in generazione e che hanno preso forma già da sabato 23 agosto, con l’apertura dei festeggiamenti e lo spettacolo musicale di Gianmarco Carroccia, un viaggio intenso e suggestivo dedicato al sodalizio artistico Battisti–Mogol, che ha dato avvio a giornate di fede, tradizione e partecipazione corale.

Dopo la solenne processione per il giro esterno di domenica 24 agosto, i momenti culminanti dei festeggiamenti saranno sabato 30 agosto alle ore 18.00 con il suggestivo pellegrinaggio dei “Nudi” a piedi scalzi; domenica 31 agosto alle ore 10.00 con il tradizionale “Omaggio del Grano” alla Patrona, corteo di cavalli e carretti siciliani; e infine, sempre domenica alle ore 20.00, con il trionfale giro interno del simulacro, seguito dalla spettacolare conclusione dei festeggiamenti con lo spettacolo piromusicale a cura della rinomata ditta D’Amplo.

Il programma completo e la brochure promozionale, realizzata grazie al sostegno di numerosi sponsor e alla generosità della cittadinanza, sono disponibili sui canali social ufficiali del Circolo Santa Agrippina ODV.

