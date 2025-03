L’equipaggio della RO Racing, su Skoda Fabia Rally2, inaugura l’albo d’oro della gara organizzata dalla Tempo srl e dall’Automobile Club Agrigento aprendo il Campionato Siciliano Rally. Sul podio, nell’ordine, anche i compagni di squadra Di Giorgio-Rappa (Skoda Fabia RS Rally2) e Agrò-Marino (Skoda Fabia Rally2)

Tra le auto storiche, sigillo di Di Lorenzo-Cardella (Porsche 911 SC)





Al termine di un’avvincente sfida giocata sui decimi di secondo, Jerry Mingoia si è aggiudicato il 1° Rally Monti Sicani, appuntamento d’apertura del Campionato Siciliano Rally andato in scena lo scorso fine settimana sui selettivi asfalti dell’Agrigentino e organizzato dalla Tempo srl e dall’AC Agrigento, nonché promosso dal Club Auto e Moto d’Epoca Valle del Platani Classic. Il figlio d’arte (il padre Biagio, un pilota di lungo corso), nonché campione regionale in carica “under 25” e navigato da Roberto Longo, non avrebbe potuto sperare in miglior debutto assoluto con la Skoda Fabia Rally2 della RO Racing (scuderia che ha monopolizzato l’intero podio). Il driver di Mussomeli ha costruito il successo nella seconda tappa domenicale quando, una volta passato al comando, lo ha difeso fino alla bandiera a scacchi, aggiudicandosi due prove speciali delle nove disputate in totale nell’arco della due giorni agonistica. «Sono il primo ad essere sorpreso dal risultato, visti anche gli avversari di tutto rispetto» – ha commentato un più che soddisfatto Mingoia all’arrivo – «Però, mi sono trovato subito a mio agio con la vettura e ho spinto, prendendo anche dei rischi. Strategia che alla fine ha pagato». Si è, invece, dovuto “accontentare” della piazza d’onore l’altro protagonista indiscusso, ovvero, Giuseppe Di Giorgio (Skoda Fabia RS Rally2), in coppia con l’esperto Gianfranco Rappa. Al conduttore chiusese, infatti, già leader provvisorio dopo il primo giro del sabato, non è bastato svettare in ben sei frazioni cronometrate per centrare il successo pagando, probabilmente, un avvio più cauto la domenica. Il podio è stato completato da un altro giovane talento emergente: il favarese Gaspare Agrò che, con Matteo Marino alla primissima esperienza alle note, ha esordito in una gara su strada con la Skoda Fabia Rally2, dopo alcuni trascorsi in pista.





Scorrendo la classifica, a ridosso del terzetto di vertice, si sono inseriti meritoriamente i sempre validi Ivan Brusca e Ignazio Midulla, su Peugeot 106 Rally di Gruppo A. Seguiti, in quest’ordine, da Francesco Cigno e Michele Antinoro, sugli scudi tra le “Rally4” con la Peugeot 208 GT, e da Gabriele Morreale (Renault Clio Williams – CST Sport) con Giuseppe Scolaro. Settimo posto per Giovanni Barreca e Marco Marin, su Peugeot 208 – Island Motorsport, che si sono imposti nella “R2” nonostante una toccata. Ottavi, Michele Balistreri e Giuseppe Avenia, su Renault Clio, davanti Giuseppe Montana e Salvatore Capodicasa, con la Citroen Saxo. La top ten è stata chiusa da Ivan Fantauzzo (Renault Clio RS) e Gabriele Alfano, battistrada del Gruppo N.

Altrettanto avvincente il 1° Historic Rally Monti Sicani, riservato alle auto d’antan. Alla fine, pronostici della vigilia rispettati in virtù dell’affermazione di Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella, su Porsche 911 SC di 3° Raggruppamento “fregiata” Island Motorsport. Dopo un prologo in sordina per problemi accusati al cambio, l’affiatato binomio corleonese ha recuperato terreno salendo in cattedra nel corso della domenica. Alle loro spalle, da segnalare la Porsche 911 Carrera RS degli altrettanto attesi “veterani” Paolo Piparo (CST Sport) e Francesco Pitruzzella, vincitori del 2° Raggruppamento, penalizzati nelle battute iniziali da noie alla fanaliera. Per chiudere con il terzo miglior riscontro cronometrico messo a segno dai sempre competitivi Daniele Adragna e Salvatore Saladino, su Peugeot 205 GTI (Sport & Comunicazione) e capofila del “Quarto”. Infine, a Vincenzo Lo Presti e Alessandro Catania, su BMW 2002 TI, è stato assegnato il “Primo”. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il centro commerciale La Fornace, fulcro della manifestazione, avendo ospitato parco assistenza, riordini, premiazioni, nonché sede del palco di partenza e d’arrivo.





Classifica finale 1° Rally Monti Sicani

1. Mingoia-Longo (Skoda Fabia Evo Rally2) in 33’39”4; 2. Di Giorgio-Rappa (Skoda Fabia RS Rally2) a 6”2; 3. Agrò-Marino (Skoda Fabia Rally2) a 37”; 4. Brusca-Midulla (Peugeot 106 Rally) a 2’03”6; 5. Cigno-Antinoro (Peugeot 208 Rally4) a 2’58”8; 6. Morreale-Scolaro (Renault Clio Williams) a 4’14”1; 7. Barreca-Marin (Peugeot 208 Rally4/R2) a 4’21”2; 8. Balistreri-Avenia (Renault Clio) a 4’37”6; 9. Montana-Capodicasa (Citroen Saxo) a 4’47”5; 10. Fantauzzo-Alfano (Renault Clio RS) a 5’12”3.





