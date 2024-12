“La sua presenza è stata un punto di riferimento per tutti noi. Per più di due decenni, lei ha incarnato i valori della legalità, del senso del dovere e della vicinanza alle persone. Le auguriamo di cuore una pensione serena e piena di soddisfazioni, circondata dall’affetto della sua famiglia e di tutti coloro che le vogliono bene”.

Con queste parole il sindaco Giovanni Ferro, a nome della cittadinanza di Mirabella Imbaccari, ha voluto salutare il luogotenente Comandante della Stazione dei Carabinieri Alessandro Melluso in un cordiale incontro realizzato nei locali del Museo del Tombolo, alla presenza del Capitano, della Giunta comunale e dei consiglieri, il Parroco della comunità Marco Casella, il segretario comunale, i dirigenti del comune e le associazione locali. «In questi anni, il suo lavoro non si è limitato alla repressione dei reati, ma ha contribuito a creare un tessuto sociale più coeso e sicuro. Ha stretto un legame forte con le istituzioni locali e con tutte le realtà associative del nostro paese, dimostrando come il ruolo dell’Arma dei Carabinieri vada ben oltre la divisa che si indossa».

«Il maresciallo Alessandro Melluso devoto alla comunità mirabellese ha sempre operato con grande umanità e in modo impeccabile – dicono nei loro interventi i consiglieri comunali, i capigruppo, presidente del consiglio e il presidente della Pro Loco Daniele Aranzulla». «Ha guidato la stazione dei Carabinieri di Mirabella Imbaccari con fermezza e umanità, garantendo sicurezza e tranquillità a tutti i cittadini – hanno espresso il capitano e il maresciallo Angelo Grasso».

«Non possiamo dimenticare il suo impegno quotidiano, la sua capacità di ascoltare, la sua disponibilità ad affrontare con equilibrio e dedizione ogni situazione, anche le più difficili. Lei non è stato solo un tutore della legge, ma anche un mediatore, un confidente e spesso un sostegno prezioso per chi si trovava in difficoltà».

Con un misto di emozione e gratitudine, il maresciallo lascia la comunità mirabellese senza mai separarsi dalla persona e dall’uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di questa cittadinanza. «A nome dell’amministrazione comunale, di tutte le istituzioni e dell’intera cittadinanza, le esprimiamo un profondo grazie. Grazie per il suo servizio, per la sua dedizione e per aver reso Mirabella Imbaccari un luogo migliore in cui vivere. Questa non è una fine, ma l’inizio di una nuova fase della vita, che siamo certi saprà vivere con la stessa passione e determinazione che l’hanno sempre contraddistinta. Grazie di tutto, Maresciallo. Mirabella Imbaccari non la dimenticherà mai».

Luogo: Museo del Tombolo, MIRABELLA IMBACCARI, CATANIA, SICILIA

