Il locale, guidato dal giovane Salvatore Capizzi, propone una reinterpretazione contemporanea della pizza made in Sicily, arricchita da un tocco innovativo nei suoi topping attraverso l’ispirazione della cucina molecolare.

Molecola (Via Velasquez 27 – +39 375560 0247) è la nuova realtà nel panorama gastronomico palermitano, nel cuore pulsante della città siciliana.

Salvatore Capizzi, patron e pizzaiolo di Molecola, ha intrapreso il percorso della cucina dopo gli studi in ingegneria, seguendo la sua passione per il mondo dei lievitati e della gastronomia in generale, come dimostra il suo ruolo di istruttore presso l’Accademia Pizza DOC e uno studio approfondito sulle metodologie, che gli ha consentito di diventare tecnico di un noto molino nazionale.

Capizzi condivide la sua filosofia innovativa sostenendo che per creare qualcosa di veramente innovativo si debba sempre conoscere le basi della tradizione, solo in questo modo si potrà avere la piena consapevolezza e la reale percezione dell’evoluzione che si sta creando.

Molecola si distingue per la costante ricerca di eccellenza in ogni dettaglio, con un’organizzazione interna che riflette la precisione di un meccanismo perfetto. In cucina, chef, impastatori, pizzaioli, fornai e passisti collaborano come ingranaggi, portando maestria e dedizione in ogni piatto. Il personale in sala, giovane e altamente specializzato, cura ogni dettaglio, contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e un’esperienza gastronomica memorabile.

Tra le pizze simbolo di Molecola spicca la “Carbo Crunch”, con il topping ispirato alla Carbonara, con una crema di guanciale croccante, pepe e pecorino. Un’altra creazione di rilievo è la pizza al padellino con spuma al blu di bufala, guanciale e germogli. Oltre alle pizze, Molecola offre dessert di alta qualità come il “Cubo Babà” con guarnizioni di rum, panna e crema al caramello.

Il concept di Molecola si basa sulla pizza contemporanea arricchita dalla cucina molecolare, portando innovazione e una nuova visione dell’arte bianca legata alla pizza rispetto ai canoni tradizionali. Salvatore Capizzi propone una visione personale non solo della pizza, ma anche degli antipasti e dei dessert, introducendo un tocco di novità. Un esempio affascinante è il piatto “Molecola Fluorescente”, una sfera di manzo con inserto al fungo porcino su una base fluorescente di brodo di pollo, con l’utilizzo di un’alga fondamentale per la fluorescenza del piatto. Altri piatti del menù seguono lo stesso concetto innovativo, come la “Caprese Molecolare”, la pizza “Black Style” con una sfera al nero di seppia e il “Crystal Bread”, un pane di cristallo.

