Dopo i tre concerti in occasione dei trent’anni di carriera di Andrea Bocelli in Toscana la scorsa estate, Molino Riggi nuovamente protagonista in un evento musicale, il più importante in Italia e tra i più famosi al mondo. Il molino siciliano, infatti, ha gestito un’area esclusiva a Casa Sanremo dove i pizzaioli ufficiali dell’Arena del Gusto Riggi hanno fatto assaporare le proprie creazione agli ospiti e cantanti del Festival.





Casa Sanremo è diventata negli anni un hub per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori che ogni anno confluiscono a Sanremo per il Festival della Canzone Italiana e sviluppa, negli anni, format unici che la rendono meta ambita da professionisti di vari settori. Casa Sanremo, infatti, è il posto in cui il mondo dello spettacolo, della musica, del cinema, della letteratura e del turismo si incontrano in un ambiente ricercato, con salotti da condividere ed angoli di grande esclusività, con la presenza di ospiti di altissima caratura, nazionale ed internazionale.

I pizzaioli ufficiali del Molino Riggi a Casa Sanremo sono stati: Vincenzo Florio, Salvatore Capizzi, Giuseppe Pavone, Carmelo Pistritto, Antonino Minissale, Gabriella Conti, Mauro Pozzer, Federica Stabile, Giuseppe Caggia, Francesco Salvemini, Alessio Minervini, Claudio Marcoccia, Gianfilippo Castaldo, Andrea Bongi, Mario Giombarresi, Maurizio Leopaldi, Luca Benfante, Michele Rindi.





“Siamo stati presenti con l’Arena del Gusto Riggi – dichiara Marco Riggi Ceo di Molino Riggi- nel più prestigioso evento musicale nazionale e tra i più importanti al mondo, con il nostro team e i pizzaioli provenienti da tutta Italia che hanno usato le nostre farine per preparare le pizze all’interno di Casa Sanremo per i cantanti, i musicisti e gli addetti ai lavori del Festival della canzone italiana. Siamo onorati e felici di essere stati Technical Partner di Casa Sanremo e di aver fatto crescere il nostro progetto di far conoscere i grani siciliani duri e teneri nel mondo della pizza”.

