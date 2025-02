PALERMO – Con l’arrivo della stagione estiva, dal 1° giugno al 30 settembre, saranno attivate le zone blu nelle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo, nelle aree contrassegnate con le sigle “D” ed “E”. La sosta sarà a pagamento tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:00 alle 20:00, con un costo orario di 1 euro. Inoltre, per i parcheggi Galatea e Mongibello sarà prevista una tariffa giornaliera di 3 euro.



Questa regolamentazione, se da un lato punta a garantire una maggiore organizzazione della viabilità nelle due borgate, dall’altro rischia di penalizzare i lavoratori stagionali impiegati nei numerosi locali della zona. Proprio per questo motivo, la consigliera comunale di Palermo Caterina Meli ha lanciato un appello affinché anche i lavoratori dipendenti delle attività presenti sul territorio possano usufruire di un abbonamento mensile alle strisce blu, al pari dei residenti e dei dimoranti presso la settima circoscrizione.





La richiesta di un tavolo tecnico e di uno sportello dedicato

Attualmente, i lavoratori dipendenti delle attività nelle borgate marinare possono già richiedere l’abbonamento mensile presso le sedi AMAT. Tuttavia, la consigliera comunale Caterina Meli propone di attivare uno sportello dedicato presso la sede della settima circoscrizione, facilitando così l’accesso al servizio e riducendo i disagi per i lavoratori, che spesso hanno difficoltà a raggiungere le sedi AMAT durante gli orari di apertura.





“Molti lavoratori stagionali che operano nei locali e nelle attività delle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo devono affrontare ogni giorno il problema della sosta a pagamento”, ha dichiarato la consigliera Meli. “Se da un lato è giusto regolamentare la viabilità, dall’altro dobbiamo strutturare un accesso semplificato al pass per chi si reca nelle borgate per lavoro”





Per garantire questa opportunità, la consigliera Meli ha chiesto al presidente della settima circoscrizione Fiore di promuovere un tavolo tecnico con l’AMAT, alla presenza del dottor Falzone e del professor Carta. L’obiettivo è individuare una soluzione che permetta ai dipendenti dei locali e delle attività commerciali di ottenere un abbonamento mensile agevolato per la sosta nelle aree a tariffazione, con la possibilità di effettuare la richiesta direttamente in circoscrizione.

“Chiediamo che venga istituito un punto di riferimento nella settima circoscrizione, in modo che i lavoratori non debbano perdere tempo prezioso per raggiungere le sedi AMAT”, ha spiegato la consigliera Meli. “Si tratta di una misura di buon senso che agevolerebbe centinaia di lavoratori stagionali e garantirebbe loro un accesso più semplice e rapido a un servizio essenziale.”





Un servizio più accessibile per i lavoratori

L’attivazione di uno sportello dedicato in circoscrizione non solo semplificherebbe il processo per ottenere l’abbonamento, ma garantirebbe anche maggiore accessibilità e tempi più rapidi per i lavoratori stagionali, che avrebbero così un punto di riferimento più vicino e comodo per gestire le pratiche necessarie.

“Ora la palla passa alla settima circoscrizione e all’AMAT, che dovranno valutare la fattibilità della proposta e individuare le modalità di attivazione dello sportello. Il tavolo tecnico richiesto potrebbe essere il primo passo verso una soluzione concreta che concili le esigenze di residenti, commercianti e dipendenti delle attività stagionali di Mondello e Sferracavallo”, ha concluso la consigliera Meli.

