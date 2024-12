Via libera dalla Fp Cgil Palermo: “Progressioni verticali, indennità e impegno per il passaggio a tempo pieno di chi è ancora in part-time”

Assenso della Fp Cgil Palermo alla sottoscrizione del contratto decentrato 2024 dei dipendenti del Comune di Monreale.

“Il contratto decentrato prevede le progressioni orizzontali per i dipendenti, partendo da chi in questi 4 anni non vi è rientrato, le indennità di specifiche responsabilità, le indennità di turno, le indennità di funzione ed altri istituti contrattuali che danno ristoro ai dipendenti comunali- dichiarano Luigi D’Antona per la Fp Cgil di Palermo e gli Rsu Maria Giordano e Rocco Micale – Inoltre, si appostano i proventi della 208 del codice della strada, le risorse provenienti dalle contravvenzioni, da distribuire agli agenti della polizia municipale che integreranno la performance ordinaria dei lavoratori della Polizia municipale. Questi i principali motivi che hanno convinto la Fp Cgil e le Rsu della Fp Cgil a sottoscrivere il decentrato 2024”.

Il prossimo passo, ribadisce la Fp Cgil Palermo, è il riconoscimento del giusto inquadramento contrattuale in categoria D delle educatrici degli asili nido – che ha già il parere favorevole del segretario generale dell’amministrazione comunale – e l’avviamento delle progressioni di carriera per i dipendenti, attraverso le progressioni verticali in deroga.

“Inoltre – continuano D’Antona, Giordano e Micale – bisogna portare a 36 ore tutti i lavoratori che ancora oggi sono in uno status di lavoro part time, istanza accolta dall’amministrazione cittadina, che ha già inviato richiesta di parere alla Regione. E, in attesa della risposta, la previsione dell’amministrazione è di portare gli stessi dipendenti a tempo pieno con lo strumento di integrazione salariale già da gennaio 2025”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.