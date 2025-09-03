Sono 276 i piloti iscritti alla sessantasettesima edizione della Cronoscalata Monte Erice, in programma sabato e domenica. La Cronoscalata trapanese, valida come ultima prova del Campionato Supersalita oltre che per il Campionato Italiano Velocità della Montagna, Campionato Siciliano Velocità della Montagna e Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, fa registrare ancora una volta numeri di tutto rispetto, confermandosi tra le gare con il maggior numero di piloti al via. E tra loro anche 4 stranieri, 3 maltesi ed uno svizzero.





Nello specifico:



Campionato Supersalita: 141 iscritti (31 nel Gruppo Rs, 26 nel Gruppo RS Plus, 8 nel Gruppo Rs Cup, 7 nel Gruppo Rally, 16 nel Gruppo E1, 7 nel Gruppo TCR, 9 nel Gruppo GT, 5 nel Gruppo E2 SH, 6 nel Gruppo CN, 26 nel Gruppo E2 SC-SS)



Campionato Italiano Velocità Montagna: 38 iscritti (6 nel Gruppo Le Bicilindriche, 3 nel Gruppo RS-S, 1 nel Gruppo RS S-Plus, 15 nel Gruppo N-S, 6 nel Gruppo A-S, 1 nel Gruppo RS, 1 nel Gruppo RS Plus, 1 nel Gruppo E1, 4 nel Gruppo TM SC-SS)





Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche; 97 iscritti compresi 3 delle Classiche (14 nel 1° Raggruppamento, 18 nel 2° Raggruppamento, 32 nel 3° Raggruppamento, 21 nel 4° Raggruppamento, 2 nel 5° Raggruppamento, 7 nel 4° Raggruppamento – JR, 1 nelle Classiche K, 2 nelle Classiche KR).



“Abbiamo superato il numero degli iscritti della passata stagione, quando, da prima gara del nuovo campionato Supersalita, avevamo raggiunto i 254 piloti – afferma Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, organizzatore della gara –. Anche questo dato non fa altro che confermare il grande appeal della Monte Erice tra i piloti italiani ai quali va il mio più sentito ringraziamento. Così come per tutti i volontari che si stanno adoperando, ormai da settimane, per la buona riuscita della gara. Tutti quanti lavorano, sotto la guida del direttore di gara Fabrizio Fondacci, come una vera e propria squadra. Tutti assieme perché l’obiettivo numero uno è la nostra Cronoscalata”.



