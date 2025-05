Torna l’attesissimo appuntamento con “Monte Iato in… Festa di Primavera”, alla sua terza edizione. Sarà una giornata all’insegna della natura, delle tradizioni popolari e della convivialità. Un evento pensato per grandi e piccoli, dove la bellezza del paesaggio, la genuinità dei prodotti locali e la vivacità culturale si fondono in un’unica esperienza.

L’evento, organizzato dal Comune di San Cipirello in collaborazione con la Regione Siciliana è operativamente curato dall’Associazione Cresciamo Insieme APS, si terrà domenica 1° giugno lungo Via Roma, nel cuore del paese. Media Partner dell’evento il Made in Sicily, che curerà il racconto della giornata sui propri canali social.

La Festa di Primavera, che tradizionalmente si svolge ogni 25 aprile, è stata posticipata quest’anno in segno di rispetto per il lutto nazionale proclamato in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. Tuttavia, lo spirito della festa resta intatto, con un programma ricco che unisce natura, cultura, musica e sapori.





“L’evento Monte Jato in… Festa di Primavera rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del territorio della Valle dello Jato, giungendo alla terza edizione consecutiva e confermandosi come appuntamento stabile nel calendario delle manifestazioni culturali e promozionali locali” dichiara Vito Cannella, sindaco di San Cipirello.

San Cipirello e l’intera Valle dello Jato vantano un patrimonio ambientale e archeologico di grande valore. Attraverso questa manifestazione, l’Associazione Cresciamo Insieme APS mira a creare un ponte tra natura, cultura e tradizioni, dando visibilità anche a realtà produttive e associative che operano quotidianamente per lo sviluppo locale. La manifestazione rappresenta un esempio concreto di turismo integrato e sostenibile, in cui eventi culturali e attività economiche si intrecciano in un progetto condiviso.

“Con questa terza edizione continuiamo un percorso che mette al centro il territorio, la comunità e la sua storia che si protrae da oltre 40 anni, valorizzando i talenti locali e aprendo le porte a un turismo sostenibile e consapevole- aggiunge Marco Vassallo, presidente dell’Associazione Cresciamo Insieme APS e organizzatore dell’evento e prosegue- Monte Jato in… Festa di Primavera” si conferma come una buona pratica di sviluppo locale, capace di integrare: valorizzazione dei beni comuni, promozione delle identità culturali e rurali, protagonismo giovanile, fruizione turistica accessibile e partecipata. L’evento è gratuito ed accessibile a tutti.”





Cosa aspettarsi

L’evento si svolgerà per l’intera giornata del 1 giugno 2025, con attività distribuite lungo Via Roma a San Cipirello e nel vicino Parco del Monte Jato.

Il programma prevede escursioni, degustazioni, animazione, laboratori per bambini, stand espositivi, show cooking e intrattenimenti musicali. L’iniziativa punta a coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

Come da tradizione, si aprirà con un’escursione naturalistica sul Monte Iato, tra i più affascinanti scenari della Sicilia interna, con visita alla straordinaria area archeologica che custodisce le radici storiche del territorio. La giornata proseguirà nel centro cittadino con stand enogastronomici, laboratori, animazione e tanta musica dal vivo.

Special guest della serata sarà Cecilia Gayle, con il suo celebre El Pam Pam, pronta a far ballare tutta la piazza in un finale di festa scatenato.





Organizzatori e partner

L’Associazione Cresciamo Insieme APS con il patrocinio del Comune di San Cipirello e la compartecipazione dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Hanno dato il loro contributo alla realizzazione del progetto il Made in Sicily , la Pro Loco Pro Jato, l’Associazione Mentor, l’Associazione Generazione Jato, Associazione Balliamo Insieme, l’Associazione Imperial Style, l’ Associazione Dear Dance e le Attività produttive e artigianali del territorio.

Programma:

Ore 9:00 – Infopoint e partenza escursione naturalistica sul Monte Iato

Ore 10:45 – Marcia Lunga (partenza da Piazza Matrice)

Ore 10:30 – Apertura stand con prodotti enogastronomici locali

Ore 11:00-18:00 – Laboratori per bambini, animazione, showcooking e degustazioni (ricotta, arancine, cannoli, cioccolato, Dubai ice e tanto altro)

Ore 20:00 – Intrattenimento musicale di Cecilia Gayle

Dove

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.