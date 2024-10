28 ottobre 2024. Prova sfortunata per Beppe Fascicolo nell’ultimo round del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance andato in scena sul tracciato di Monza. Un incidente pochi secondi dopo lo start ha infatti messo fuori causa il pilota veneto che, insieme ai compagni Alexander Robert Bowen e Dmitry Gvazava, è stato costretto al ritiro. La Lamborghini Huracan Evo 2 numero 54 di Imperiale Racing, infatti, a causa dei danni riportati non è più riuscita a ripartire terminando così la stagione senza poter difendere il terzo posto nella classifica generale della classe GT3 Am.

“È stato un weekend difficile sotto la pioggia – ha commentato Fascicolo – durante le prove libere non sono riuscito a dare il massimo a causa anche delle tante barriere rosse. La vettura era comunque perfetta e mi sono sentito subito a mio agio. Infatti, in qualifica abbiamo trovato tutti e tre il nostro ritmo e abbiamo centrato la pole position. C’erano tutte le premesse per poter fare bene e cercare la vittoria, purtroppo però dopo 30 secondi dal via, un avversario ci ha colpito: a causa dell’impatto si è rotto il collegamento elettrico e la vettura non è più ripartita. Potevamo chiudere in bellezza, visto il potenziale della nostra Lamborghini”.

“Sono sicuramente deluso ma quantomeno ho notato che in questo ultimo round eravamo tornati al nostro livello dopo un periodo complicato. Avrei preferito congedarmi in altro modo ma anche questo va accettato nel motorsport. Ringrazio tutte le persone che sono venute a Monza a seguirmi nonostante il maltempo e ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito da casa. Ringrazio ancora una volta tutti gli sponsor che mi hanno sostenuto in questa stagione. Ora è tempo di staccare per riflettere e tra pochi giorni inizieremo a pianificare la prossima stagione”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.