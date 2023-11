L’Associazione culturale “Guardie del Tempio” è lieta di promuovere la splendida iniziativa del fotografo Dario Giannobile, ingegnere per lavoro ed astrofotografo per passione, più volte insignito del premio “Astromomy picture of the day” della Nasa, del collega Orazio Mezzio e del Rettore del Carmine Maggiore padre Pietro Leta che ha portato dopo anni di studio, di appostamenti e di calcoli astrofisici ad effettuare il meraviglioso scatto della più bella cupola di Palermo, mentre viene baciata dal nostro satellite. Di seguito, con le parole del dott giannobile, i dettagli dello studio: “Moon Above The Carmine Maggiore Church”.

“Sono le 00:40 di giorno 7 novembre 2023 e la Luna sta sorgendo illuminata appena al 34.9% sopra la città di Palermo.

E’ tutto pronto per cercare di immortalare il momento in cui il nostro satellite si sarebbe accosto alla croce, ultima appendice della meravigliosa cupola della chiesa del Carmine Maggiore (38.111061°N – 13.361376 E°).

Per potere fotografare una immagine in cui la Luna abbia dimensioni paragonabili alla cupola è necessario avvalersi dell’aiuto di un teleobiettivo ed allontanarsi molto rispetto al punto da riprendere. Purtroppo però, essendo inserite nel contesto del centro storico della città di Palermo, la chiesa e la cupola non possono essere inquadrate da un punto qualsiasi dell’abitato perché ogni palazzo rappresenta un ostacolo visivo in grado di nascondere sia la Luna che l’elemento architettonico.

Dopo molte ricerche abbiamo trovato solamente un punto elevato accessibile da cui poter tentare l’allineamento ovvero il campanile della chiesa di San Giuseppe Cafasso (38,109386° N – 13.344762° E). Da questo luogo però, dal 31/12/2021 al 31/12/2023, solo 11 potenziali allineamenti si sarebbero potuti realizzare in orario post serale, di cui solo 4 nel 2023. Le condizioni meteorologiche hanno di fatto reso vano il tentativo dei primi 10 appuntamenti. Solamente il 7 Novembre 2023 si sono manifestate le condizioni ottimali per realizzare questa fotografia.

Ed ecco quindi il risultato di 2 anni di pianificazione ed attesa: la Luna si accompagna alla cupola ornata dallo stemma dell’ordine dei Carmelitani nei suoi quattro spicchi decorati con maioliche colorate. Essa è sorretta da diverse colonne e da imponenti telamoni. Sulla Luna invece possiamo distinguere molto bene il Sinus Iridium, diversi crateri tra i quali Kepler, Copernicus, Reinhold, Lansberg, Longomantus, Montanari e Wilhem.”

“Dario Giannobile, astronomo e il suo collega Orazio Mezzio sono gli artefici di questo lavoro. Arrivati da Siracusa, saliti insieme sul campanile di San Giuseppe Cafasso, vi siamo rimasti tutti il tempo dell’ evento. Un momento molto desiderato ma da loro preparato nei minimi dettagli. Il profilo luminoso della falce della luna, in una notte di cielo terso e senza nuvole, ci ha mostrato ancora di più la bellezza prorompente della cupola e il fascino delle sue forme, esempio unico e irripetibile. Nel bellissimo fermo immagine, sembra che la “graziosa luna” voglia accendere la lanterna sopra la calotta della chiesa e così sfiorare la croce, innestata all’apice della cupola, che a noi cristiani indica il cammino verso il cielo per incontrare Cristo risorto.” P. Pietro Leta.

E’ possibile ammirare la splendida cupola dal campanile del complesso monumentale del Carmine Maggiore:

Dal giovedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

La domenica dalle 11:30 alle 16:00.

Canon 7d, Sigma 150 – 600mm @676.5mm eq, slightly cropped.

Landscape: f/6.3, 6 sec, iso 200, stack to reduce noice;

Moon: f/6.3, iso 800, 1/50, tracked to slightly increase the details level

Luogo: Chiesa del Carmine Maggiore, Piazza Carmine, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

