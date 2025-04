La CISAL di Catania esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco.

“Con Papa Francesco – dichiara Giovanni Lo Schiavo, responsabile provinciale CISAL Catania – il mondo perde una guida spirituale autentica, capace di parlare al cuore delle persone con semplicità, fermezza e compassione. Il suo pontificato ha rappresentato un faro di speranza, soprattutto per i più deboli, per gli emarginati, per i lavoratori e per chi ogni giorno lotta per la dignità e i diritti”.

“Il suo impegno costante per la giustizia sociale, il dialogo tra i popoli, la pace e la tutela dell’ambiente resterà un patrimonio di valori universali che continueremo a custodire e a trasmettere”.

La CISAL di Catania si unisce al dolore della comunità ecclesiale e di tutti coloro che hanno riconosciuto in Papa Francesco un esempio di coerenza, umiltà e dedizione totale al bene comune.

