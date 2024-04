Il Comune di Canicattini Bagni, nella qualità di partner del progetto su decisione dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Amenta, ospita sabato 6 aprile 2024, ore 17:00, presso gli spazi di Palazzo Messina Carpinteri, sede della Biblioteca comunale, in via XX Set-tembre 36, la Mostra del progetto “Ti ascolto e Ti fotografo” curato dall’Associazione “Work in Progress” di Floridia, diretta dalla psicologa Dott.ssa Cristina Sanzaro e coordinata dall’assistente so-ciale Dott.ssa Pinella Miano.

Il progetto nasce in occasione della “Settimana per la promozione della cultura Romanì e per la lotta all’antiziganismo” promossa dal 3 al 10 aprile 2024 dall’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscrimina-zioni Razziali, in occasione dell’8 aprile, Giornata internazionale dei Rom e dei Sinti.

“Ti ascolto e Ti fotografo” intende così offrire un contributo all’inclusione delle minoranze Rom e Sinti attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza della loro cultura e delle storie di vita.

Dopo una prima fase di ricerca socio-antropologica, attraverso la realizzazione di interviste semi-strutturate a esponenti delle minoranze Rom e Sinti residenti a Noto, nel siracusano, per la Sicilia, dove esiste una folta comunità di “Caminanti” che, pur conservando lo spirito nomade, rifiuta d’essere as-similato ai Rom, al fine di delineare le caratteristiche storiche, culturali e sociali della cultura Romanì e analizzare le criticità legate a stereotipi e pregiudizi, di cui sono vittime tali minoranze, è stato realizza-to anche un reportage fotografico sul tema che viene presentato al pubblico attraverso un’ampia Mo-stra esposta, nel corso della settimana dal 3 al 10 aprile, presso il Cenacolo Domenicano a Noto, presso il IV Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” di Floridia e sabato 6 aprile presso il Palazzo della Cultura – Biblioteca comunale di Canicattini Bagni.

La raccolta di immagini, corredata da testi, illustra il momento, la circostanza, descrivendo la persona ed il relativo status, la sua cultura e i luoghi di provenienza, di approdo e di transito, spaziando dai te-mi legati all’amicizia, l’accoglienza, la conoscenza, la partecipazione, la diversità e la ricchezza.

Si intende così promuovere la conoscenza della cultura della popolazione Rom attraverso l’incontro con il loro mondo, con i loro usi e costumi e con la loro quotidianità. Lo scopo principale, infatti, è da un lato quello di abbattere gli stereotipi e i pregiudizi, che alimentano comportamenti xenofobi e di-scriminatori, e dall’altro quello di promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione per costruire una narrazione sui Rom più vicina alla realtà.

Il progetto sui “Caminanti” vuole anche conoscere, partecipare alle loro discussioni e capire la loro cultura di questa comunità che da oltre 70 anni nella Valle di Noto, assumendone usi e costumi, so-prattutto attraverso l’interiorizzazione di determinati comportamenti, come lo stesso utilizzo della “ge-stualità” quale strumento di comunicazione interpersonale.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.