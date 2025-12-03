La Scuderia Giarre Corse annuncia l’appuntamento ufficiale con “Città dei motori da competizione giarresi”, un evento dedicato al mondo del motorsport ionico e alla celebrazione dei prestigiosi risultati ottenuti nel 2025. La manifestazione si terrà domenica 7 dicembre, dalle ore 9.00, nella splendida cornice di Piazza Duomo a Giarre, trasformata per l’occasione in un vero e proprio salone a cielo aperto dei motori. A partire dalle ore 11.00 si terrà la premiazione del Campionato Sociale 2025 e soprattutto la celebrazione ufficiale della vittoria della Scuderia Giarre Corse, che si è aggiudicata il titolo di Campione Siciliano Scuderie nella Velocità in Salita 2025, un successo che conferma il livello tecnico, la passione e la determinazione del team e dei suoi piloti.





In piazza saranno esposte numerose autovetture della Scuderia, dalle utilitarie alle auto da competizione, dalle vetture sportive fino ai prototipi, offrendo al pubblico l’opportunità di avvicinarsi da vicino al mondo delle corse e di conoscere i protagonisti di questa straordinaria stagione. All’evento prenderanno parte i sindaci del territorio, le autorità sportive e istituzionali e i rappresentanti dell’Automobile Club Acireale, con cui la Scuderia Giarre Corse organizza ogni anno due eventi di rilievo: lo Slalom di Giarre e, soprattutto, la Cronoscalata Giarre–Montesalice–Milo, prova del Campionato Italiano della Montagna Sud, ormai appuntamento fisso e prestigioso del calendario nazionale.





La giornata sarà pensata anche per le famiglie: sono previste attività, animazione e giochi per bambini, accompagnati da animatrici dedicate, per rendere l’evento una festa aperta a tutta la comunità. “Questa è una vittoria di squadra, costruita con sacrificio, passione e spirito sportivo – dichiara il presidente della Scuderia Giarre Corse, Orazio Maccarrone – e vogliamo condividerla con tutta la città. Domenica sarà una giornata speciale, un momento per celebrare i nostri piloti, i risultati ottenuti e il lavoro costante che portiamo avanti da anni per promuovere il motorsport nel nostro territorio. Insieme al vicepresidente Salvo Marano invitiamo tutti a partecipare numerosi”.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

