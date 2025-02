Il Comune di Motta Sant’Anastasia avrà una nuova caserma dei Carabinieri. Un’opera fondamentale per la sicurezza del territorio, ufficialmente inserita nel Programma delle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il triennio 2025-2027.

Grazie all’impegno costante e alla collaborazione tra le istituzioni, il percorso amministrativo ha raggiunto una tappa cruciale. Previsto nel 2026 l’inizio dei lavori, la nuova caserma sorgerà in Corso Sicilia, all’angolo con via Valdolive, e rappresenterà un presidio di sicurezza essenziale per la comunità mottese.





“Una notizia straordinaria – ha dichiarato con soddisfazione il sindaco di Motta Sant’Anastasia, Antonio Bellia -. Risorse per il nostro paese grazie al nostro Onorevole Anastasio Carrà perché con determinazione e amore ha lavorato presso gli uffici ministeriali ed ancora una volta abbiamo raggiunto un obiettivo storico. Un ringraziamento particolare va a Matteo Salvini, Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti perché ha risposto con i fatti alle richieste e alle esigenze di pubblica utilità al servizio della nostra sicurezza ed a supporto prezioso dell’Arma dei Carabinieri. Siamo davvero felici perché il gruppo, lo evidenziamo spesso, è fondamentale per il raggiungimento di risultati senza precedenti. Motta Sant’Anastasia è protagonista a più livelli istituzionali”.

