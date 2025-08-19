La 28ª edizione delle Feste Medievali di Motta Sant’Anastasia si è conclusa domenica con una partecipazione che ha superato le aspettative, confermando la manifestazione come uno dei momenti più importanti per la promozione del patrimonio storico e culturale del territorio. Nel corso delle sei serate, il centro storico è stato animato da un flusso costante di visitatori, attratti dalla qualità delle proposte e dall’atmosfera unica che caratterizza l’evento.

La manifestazione è stata organizzata dai tre rioni cittadini – Giovani Maestri, Vecchia Matrice e Panzera – con il patrocinio del Comune. Ogni rione ha curato con attenzione i diversi aspetti della festa: dagli allestimenti scenografici agli spettacoli, dai menù di pietanze tipiche alle esibizioni di musici e sbandieratori, creando un’atmosfera fortemente suggestiva che ha permesso al pubblico di immergersi completamente nell’epoca medievale.

Giunte alla 28ª edizione, le Feste Medievali confermano la capacità di attrarre un pubblico numeroso e di valorizzare le tradizioni e il patrimonio culturale mottese. Una formula che, lungi dal perdere vigore, continua a rinnovarsi ed esercitare un fascino duraturo, rafforzando il legame tra la comunità e le proprie radici storiche.

“Gran successo delle Feste Medievali. Il merito va ai nostri Rioni che hanno accolto nel migliore dei modi le migliaia di visitatori con uno spettacolo di altissimo livello – dichiara il sindaco Antonio Bellia -. Un grande evento che l’Amministrazione comunale è felice di aver supportato con risorse e servizi. Una manifestazione importante che richiede un impegno eccezionale e, a tal proposito, vorrei ringraziare: la nostra Polizia Locale e l’Ufficio Cultura Spettacoli con il suo Dirigente di Area, il Maggiore Giuseppe Caponnetto; i Carabinieri della locale stazione, guidati dal Comandante Fabio Giurdanella; il nostro Ufficio Tecnico e Manutenzioni con a capo l’Ingegnere Antonino Galatà. Ringrazio inoltre tutte le aree e tutti gli impiegati comunali perché le Feste Medievali hanno assunto una portata straordinaria e dunque coinvolgono davvero tutti, pronti con una organizzazione precisa e puntuale per un appuntamento con numeri di città. Grazie. Orgoglio mottese”.

“Mi ritengo pienamente soddisfatta dello svolgimento delle Feste Medievali, concluse con grande successo e con un’elevata affluenza di visitatori – dichiara l’assessore al Turismo e spettacolo e ai Rapporti con i Rioni Giusy Pappalardo -. Il lavoro svolto ha dato i suoi frutti, confermando l’impegno profuso da tutti i soggetti coinvolti. Sono particolarmente lieta dell’introduzione del nuovo servizio navetta, apprezzato sia dai residenti sia dai turisti, che ha contribuito a rendere più fruibile l’evento. Desidero ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione: dai rioni ai dipendenti comunali e alle Forze dell’ordine. Un grazie speciale va anche a tutte le persone che, ogni anno, scelgono di partecipare alle Feste Medievali di Motta Sant’Anastasia e vengono a conoscere e apprezzare un pezzo della nostra storia”.

“Anche quest’anno, in occasione del consueto appuntamento con le Feste Medievali – dichiara l’assessore alla Cultura Carmela Lucia Zappalà -, nell’intento di stupire, coinvolgere e affascinare, i nostri rionali hanno portato in scena uno spettacolo ineguagliabile! Il lavoro di ricerca, studio e approfondimento ha dato i suoi frutti e ha regalato a tutti interessanti spunti culturali. Dalla mitologia ai mercatini di un tempo, alle pietanze tipiche, tutto è stato ricreato con fedele dedizione. Le espressioni di stupore e la soddisfazione generale che ho percepito, passeggiando per i tre rioni circondata da turisti e concittadini, hanno completato l’atmosfera, restituendo a chi ha svolto tanto lavoro il meritato plauso”.





