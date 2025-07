Un pomeriggio di impegno condiviso – tra idropulitrice, dedizione operosa e determinazione – ha restituito decoro a piazza Castello, cuore del centro storico di Motta Sant’Anastasia. L’intervento di pulizia straordinaria, realizzato ieri grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e lo staff di Efìmera, prepara uno dei luoghi simbolo del borgo ad accogliere l’Efìmera on Tour, in programma sabato 26 luglio a partire dalle 17.00.

Restituire bellezza agli spazi urbani significa restituire identità e orgoglio a chi li vive. Con questo spirito, Efìmera – progetto culturale nato dall’entusiasmo di tre giovani mottesi, Simone Santagati, Luca Ruscifina e Alessandro Carrà – continua a trasformare luoghi carichi di storia in palcoscenici vivi, dove musica elettronica, arte contemporanea e memoria collettiva si fondono in un’unica esperienza.





Ogni tappa diventa occasione per riscoprire angoli preziosi, promuovere bellezza e rispetto e coinvolgere la comunità in un messaggio di partecipazione attiva. Non solo performance artistiche, ma anche gesti concreti di cura: al termine dell’evento, infatti, il team tornerà a pulire piazza Castello, rinnovando l’impegno per la tutela degli spazi pubblici.

“Organizzare un evento e dedicarlo all’amicizia perché è lì che trova le sue radici e vola fino al cielo di una notte di luglio per raggiungere il sorriso di Ale – dichiara il sindaco Antonio Bellia -. Simone Santagati e Luca Ruscifina non si fermano alla musica che amano e aggrega ormai migliaia di giovani; Simone, Luca e tutto lo staff lanciano messaggi chiari e forti di rispetto della storia, delle tradizioni, degli spazi pubblici fino a questa sera, lancia alla mano e idropulitrice, dichiarano amore a Motta Sant’Anastasia. Complimenti, fieri e forti di restare e sviluppare idee vincenti e cariche di significati. Noi sempre al vostro fianco”.





“Ieri, con il Day Cleaner – dichiara il consigliere comunale Marco Ruscifina -, abbiamo dato un segnale fortissimo, sia alla cittadinanza sia ai nostri coetanei: la cura dell’ambiente e la tutela dei nostri beni storici e culturali partono dalle piccole azioni quotidiane. Ringrazio i ragazzi di Efimera per avere lasciato un segno indelebile nella comunità mottese, con la speranza che questa iniziativa non resti isolata, ma rappresenti solo l’inizio di un percorso. Ora, in un luogo sicuramente pieno d’amore e attenzione da parte dei ragazzi, possiamo ‘aprire le danze’ giorno 26, offrendo attraverso la musica elettronica una nuova occasione di promozione per il nostro bellissimo paese e per il centro storico”.





“Efìmera non è solo musica – dichiara Simone Santagati, fondatore di Efìmera -. È un modo di vivere, di rispettare, di condividere. Ieri pomeriggio siamo andati al Castello non per montare un palco, ma per dare un segnale: prima di tutto viene il rispetto per la bellezza che ci circonda. Sabato questo luogo si trasformerà in un’esperienza unica, ma ieri lo abbiamo celebrato nel silenzio, con guanti, idropulitrici e sorrisi. Questo è il nostro modo di dire grazie a Motta. In ogni evento Efìmera c’è sempre un pensiero rivolto a Alessandro Carrà, il nostro amico fraterno e spirito libero che amava la musica come tutti noi e che purtroppo ci ha lasciati nel 2020. Efìmera è nata anche grazie a lui e al suo modo di vivere la vita, sempre con il sorriso e la voglia di stare insieme. Sabato 26 Luglio, lo ricorderemo nel modo che lui amava di più: con la musica, tra la gente, nel suo paese Natale, Motta Sant’Anastasia”.





“Pulire l’area esterna di un castello medievale potrebbe sembrare fuori contesto per chi organizza eventi – dichiara Luca Ruscifina, socio e responsabile coordinamento logistico Efìmera -. Ma per noi è il contrario: è il primo passo. Crediamo che ogni evento debba lasciare un segno positivo, e non solo sui social. Questo Day Cleaner è un piccolo atto d’amore verso la Sicilia e le sue meraviglie”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.