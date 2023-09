Il Movimento Cristiano Lavoratori da 12 anni organizza, annualmente, il “Premio Nazionale Solidarietas” dedicato a monsignor Cataldo Naro, già Vescovo di Monreale. Il premio, che si svolge annualmente, viene consegnato alle personalità che si sono distinte nel mondo della solidarietà, della cultura, della scienza, dell’arte e del lavoro. Il premio si svolgerà a Racalmuto, il 2 settembre 2023, alle ore 18.00, nella prestigiosa sede della Fondazione “Leonardo Sciascia”.

Nelle precedenti manifestazioni sono stati premiati diversi prelati tra i quali ricordiamo monsignor Francesco Lomanto, Vescovo di Siracusa; monsignor Antonino Stagliano, Vescovo di Noto e attuale presidente della Pontificia accademia di teologia; il teologo Massimo Naro, don Angelo Chillura, Direttore della prestigiosa biblioteca Lucchesiana. Sono stati premiati diversi primari di medicina che si sono distinti nel periodo del Covid tra i quali Salvatore Di Rosa e Antonio Cascio. Diversi magistrati che si sono distinti nel mondo della cultura, per le loro pregiate opere, tra i quali, Giovanbattista Tona, Andrea Apollonio, Luigi Cavallaro e Roberto Giovanni Conti.

La Giuria nazionale, presieduto da Decio Terrana, per l’anno in corso ha scelto le personalità che di seguito si elencano: Gaetano Aronica, attore; Francesco Caruso, Direttore Clinico Breast Center Humanitas dell’Istituto Clinico Humanitas di Catania; Letizia Cino, Medico Pronto Soccorso Ospedale di Agrigento; Comando Provinciale Carabinieri Agrigento; Giuseppe Di Forti, presidente banca Sicana ex cassa rurale Caltanissetta; Francesca di Gaudio, Docente Universitaria (Facoltà Palermo) e – Referente per il Sud Italia del Sistema Nazionale Allerta Precoce; Maksym Kozytsky, governatore della Regione di Leopoli dello Stato Ucraino; Giuseppe Notarstefano, Presidente Nazionale Azione Cattolica Italiana; Giuseppe Pontillo, Parroco della Cattedrale di Agrigento e direttore dell’Ufficio BB.CC.EE. dell’arcidiocesi di Agrigento; Salvatore Filippo Vitello, Magistrato docente in corsi di alta qualificazione; Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Hanno assicurato la loro partecipazione l’On. Lorenzo Cesa, capo delegazione italiana alla NATO; l’On. Antonino Minardo; presidente commissione parlamentare Difesa, On. Gaetano Galvagno, Presidente Assemblea Regionale Siciliana; On. Segretario Serafina Marchetta; On. Fabrizio Ferrara, Presidente commissione Regionale alla Cultura. On. Ismaele La Vardera Vice Presidente Commissione Antimafia, Antonio Di Matteo Presidente nazionale MCL E Giorgio D’Antoni presidente Regione Sicilia MCL.

Anche quest’anno il premio sarà assegnato a personalità di grande rilievo.

