Alla luce della votazione odierna, con la quale la Camera dei Deputati ha bocciato la mozione di riconoscimento dello Stato di Palestina, consci del principio di democraticità, il Movimento Siciliano d’Azione comunica categoricamente di non accettare una decisione estremamente impopolare in Sicilia, e provvede a lanciare una proposta: prenda iniziativa il Parlamento Siciliano, votando il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Regione Siciliana.

«È inaccettabile – dichiara Yuri Patti, coordinatore di Gioventù Siciliana, ala giovanile dell’MSA – che il popolo siciliano, lo stesso ad aver dato molteplici volte prova della sua solidarietà alla causa palestinese, prima che essa fosse “di moda” fra i salotti politici, si rimetta alle decisioni di un governo distante che non rispecchia minimamente le volontà del popolo, tantomeno quello di Sicilia».

Il Movimento Siciliano d’Azione commenta questa proposta come l’unica in grado di ristabilire in campo internazionale il volere del popolo siciliano, che non è di certo – aggiunge l’MSA – quello di chi si nasconde pavidamente di fronte alla realtà dei fatti. Concludono gli indipendentisti ribadendo il principio di sovranità del popolo siciliano, affermando che se Roma prendesse una decisione impopolare in Sicilia (come ha fatto e continua a fare), Palermo deve avere il diritto di poterla rigettare, e agire per conto proprio.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.