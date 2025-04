“Esprimiamo un plauso alle forze dell’ordine ed, in particolare, ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Palermo che oggi hanno eseguito controlli in due cantieri di Petralia Sottana e Petralia Soprana infliggendo multe per trenta mila euro e la sospensione dell’attività per gravi violazione in materia di salute e sicurezza come, tra gli altri, irregolarità nei ponteggi mancato utilizzo dei dispositivi di protezione e macata previsione dei corsi di formazione dei lavoratori”. Lo hanno detto, in una nota congiunta, il segretario regionale della fisica Cisl Sicilia, Paolo D’Anca e il segretario della Filca Cisl Palermo-Trapani, Francesco Danese, che aggiungono:” E’ encomiabile che anche in prossimità delle feste pasquali non si abbassi la guardia e si prosegua l’impegno sul fronte della sicurezza e,nell’esprimere il nostro ringraziamento per l’impegno profuso dalle forze dell’ordine, auguriamo alle famiglie dell’intero settore un sincero augurio per le festività pasquali con la speranza che si possa sempre più infondere nelle coscienze la consapevolezza dell’importanza di una cultura della sicurezza “

