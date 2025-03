L’intrigante visita, ambientata nelle suggestive sale del Castello di Carini, ha catturato l’immaginazione del pubblico con la sua atmosfera mozzafiato.

Tra le antiche mura cariche di storia, combina elementi di mistero e suspense portando i visitatori in un viaggio indietro nel tempo. Il successo di “Murder in Carini Castle” risiede non solo nella sua capacità di intrattenere e coinvolgere, ma in una visita che mette al centro Il Castello, che tra sussurri e ambientazioni gotiche, racconta se stesso.

L’eco del successo di “Murder in Carini Castle” racconta attraverso una visita innovativa e moderna, una delle tante leggende secondo cui un Monaco di San Martino, si aggiri ogni notte tra le stanze del Castello. Si narra sia l’anima dannata di Ludovico Vernagallo, che torna ogni sera sul luogo del delitto, per attingere al sangue della mano insanguinata della sua amata Laura, la Baronessa di Carini.

Con ogni nuova data, “Murder in Carini Castle” riafferma la sua posizione come una delle visite immersive più attese e apprezzate, consolidando il suo status di fenomeno culturale che trascende i confini tradizionali delle visite tradizionali.

