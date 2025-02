“La rimodulazione degli spazi del museo Barbato ha previsto il ridimensionamento della sezione dedicata all’eccidio di Portella della Ginestra. La nuova predisposizione riporta imprecisioni storiche con un largo ridimensionamento del ruolo di Barbato. Quanto accaduto a Portella della Ginestra è un simbolo della resistenza alla mafia e dell’impegno per la giustizia sociale che non deve e che non può essere archiviato. Come Pd stiamo dalla parte di chi vuole mantenere vivo il ricordo e proprio per questo motivo presenterò una interrogazione parlamentare a riguardo”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano del Pd, Mario Giambona, ha manifestato l’intenzione di presentare una interrogazione parlamentare sulla rimodulazione del museo Barbato di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo.





“Mi auguro che l’amministrazione comunale sia d’accordo sul fatto che il ridimensionare i fatti della prima strage politico mafiosa della Repubblica Italiana è un fatto che non può passare inosservato – ha concluso -. Una questione che non può essere trattata con leggerezza e che esige l’attenzione della politica, soprattutto nella nostra terra. Bisogna che il governo regionale verifichi e chiarisca una situazione che mortifica la storia della nostra regione”.

