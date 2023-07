“Atlas Coelestis” è il titolo del viaggio siderale nello spazio che verrà offerto da Giovanni Renzo, musicista e appassionato di astronomia, sabato 12 agosto a partire dalle 20,30 a Villa Filippina.

Si tratta di composizioni musicali che come una sorta di esplorazione del cosmo disvelano un accattivante atlante sonoro. Giovanni Renzo, seguendo il Sidereus Nuncius, ricostruisce la mappa stellare della notte del 1610 quando Galileo osservò per la prima volta il cielo con il cannocchiale e trasforma quell’arabesco di stelle in una partitura nella quale gli astri rappresentano le note. Un viaggio siderale nello spazio ma soprattutto viaggio in ascolto delle loro profondità.

La performance al piano sarà supportata da proiezioni realizzate appositamente per “Atlas Coelestis”, rendendo lo spettacolo ancora più coinvolgente e suggestivo.

Un concerto per pianoforte, computer e video con animazioni ed immagini legate agli eventi astronomici descritti in ciascuna composizione.

Concepito come un vero e proprio evento di carattere scientifico/musicale, dal forte impatto visivo. Dalle ore 22 , sempre compreso nel costo del biglietto, il pubblico potrà osservare la volta celeste con i telescopi e l’ausilio degli operatori del planetario dalle terrazze settecentesche della Villa: profondo cielo e Via Lattea saranno svelati in tutta la loro bellezza.

I biglietti hanno un costo di 10 euro e sono acquistabili su parcoticket.it

A partire dalle 19 sarà anche possibile fare un aperitivo e cenare al Monsú, il punto ristoro all’interno del Parco.

Per prenotare un tavolo online https://monsu.my.canva.site/

