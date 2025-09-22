L’opera artistica di Franco Battiato come strumento per migliorare se stessi e agire nel mondo.

Nuova Acropoli Catania organizza, domenica 27 settembre alle ore 18:00 presso la sede associativa di via Fimia 34, un incontro culturale dedicato a Franco Battiato, artista che con la sua musica e le sue opere ha saputo parlare alla parte più profonda dell’essere umano.

L’iniziativa, dal titolo “Capire meglio la mia essenza”, intende offrire un momento di riflessione e ricerca interiore attraverso racconti, letture e insegnamenti tradizionali, accompagnati dall’esecuzione dal vivo di alcuni brani del Maestro.





La figura e l’opera di Battiato saranno il filo conduttore per indagare la possibilità di conoscersi meglio, riscoprire la propria essenza e comprendere come l’arte possa diventare uno strumento terapeutico e trasformativo. Un’arte che non è solo espressione estetica, ma via di evoluzione spirituale, capace di stimolare il lavoro interiore e sostenere l’essere umano nel suo cammino di crescita personale e nel suo impegno nel mondo.

L’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire gli aspetti più intimi e universali della vita, entrando in risonanza con un messaggio che unisce filosofia, arte e spiritualità.

Unisciti a noi! Ti invitiamo a vivere questa occasione di consapevolezza e ricerca interiore. Insieme possiamo coltivare una vita più autentica e armoniosa, contribuendo a costruire un mondo migliore.

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia , 34

