Il 18 giugno nella Basilica di Santa Maria Assunta di Alcamo (Tp), prima tappa del tour nazionale con un soprano, Luciana Di Bella, un pianoforte, quattro violoncelli e la voce recitante di Francesco Maria Attardi per leggere brani scritti dallo stesso Angelo Roncalli. L’evento, a ingresso libero, segue il successo della prima esecuzione mondiale a Londra del 28 settembre dello scorso anno e la replica di Varsavia del maggio scorso. Il 19 giugno si replica a Trapani, nel Teatro Ariston. Poi i primi appuntamenti a Roma, Venezia, Pergamo e Vaticano

Il tour italiano della Missa Papae Ioannis del compositore e pianista Massimiliano Pace, che durante l’Anno Giubilare toccherà diverse città, si aprirà il prossimo 18 giugno, nella Basilica di Santa Maria Assunta di Alcamo.

L’evento, a ingresso libero, propone un vero e proprio spettacolo sacro, opera di riferimento nel panorama della musica contemporanea, con protagonisti il soprano Luciana Di Bella, lo stesso Pace al pianoforte, i violoncellisti Matteo Salizzoni, Evva Mizerska, Antonino Saladino e Giorgio Garofalo, e Francesco Maria Attardi che leggerà brani scritti dallo stesso Angelo Roncalli, ossia Giovanni XXIII, 261° pontefice della Chiesa cattolica, eletto nel 1958, morto nel 1963, ancor oggi ricordato come il Papa buono e proclamato santo nel 2014.

Proprio in occasione del decennale della canonizzazione, la Missa Papae Ioannis era stata commissionata a Pace dal Comitato Roncalli 24 (Ente Bergamaschi nel Mondo UK e MIE Londra). E grande successo ebbero la prima esecuzione mondiale, nella St. Peter’s Italian Catholic Church di Londra, il 28 settembre del 2024 e replica del 5 maggio scorso nella Chiesa di Tutti i Santi di Varsavia.

“A supportare il debutto londinese – ha ricordato Pace – furono l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, il Consolato Generale d’Italia e la Fondazione Roncalli. L’appuntamento polacco fu fortemente voluto dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia”.

Adesso la Missa Papae Ioannis prosegue il suo percorso con l’intento di mostrare all’Italia la straordinaria eredità spirituale e umana di Giovanni XXIII e il suo impegno per la pace nel mondo attraverso l’unione delle parti canoniche della liturgia con una narrazione poetica che si avvale di brani tratti dalle lettere del Papa buono.

Il tour italiano dello spettacolo sacro, prodotto dall’associazione culturale Hathor, prevede dunque il debutto di mercoledì 18 giugno, evento realizzato con il supporto del Comune di Alcamo, e la replica del 19 giugno nel teatro Ariston di Trapani (per acquistare i biglietti di quest’ultimo appuntamento liveticket.it/cineteatroaristontrapani ). Poi, come detto, la Missa sarà eseguita in diverse città italiane durante l’Anno Giubilare. Tra i primi appuntamenti, Roma, Venezia, Bergamo e Vaticano. La Missa Papae Ioannis è in fase di pubblicazione dalla Da Vinci Publishing di Osaka e verrà distribuita da Hal Leonard.

Massimiliano Pace

Nato a Roma in una famiglia di artisti, dopo il diploma con lode nel Conservatorio di Santa Cecilia, ha spaziato in diversi ambiti, con un particolare interesse per la musica di scena, collaborando con figure di spicco come Turi Ferro e Andrea Camilleri. La sua carriera, costellata di riconoscimenti in Italia e all’estero, lo ha portato a produrre musiche per danza contemporanea, colonne sonore per cinema, radio e tv, oltre a numerosi album e pubblicazioni. Attualmente è impegnato nella produzione dell’album Lullaby di Luciana Di Bella, continuando il suo percorso di ricerca musicale e innovazione.

Luciana Di Bella

Soprano dal timbro luminoso e vellutato, dopo il diploma con il massimo dei voti nel Conservatorio Scontrino di Trapani, ha studiato a Bologna, Roma, Monaco e Los Angeles. Il suo repertorio spazia dal barocco ai classici, fino alla musica contemporanea. Impegnata nella lirica e in festival internazionali di musica sacra in Italia e all’estero, dal 2016 vive a Londra e nel luglio 2021 è stata solista nello Stabat Mater di Pergolesi con la St. Mary le Bow Orchestra. Da giugno il suo album Lullaby è in distribuzione sulle piattaforme digitali e sarà presentato in settembre con un concerto al Bloomsbury Theatre di Londra.

DIDASCALIE



a – Un momento dell’applaudita Missa Papae Ioannis a Varsavia

b – Massimiliano Pace con Luciana Di Bella

c – Pace, Luciana Di Bella e i violoncellisti a Londra. Dietro, Francesco Maria Attardi

d – Luciana Di Bella prova accompagnata da Massimiliano Pace

e – Un’intensa espressione di Massimiliano Pace mentre prova la Missa

